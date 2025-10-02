「透明ケチャップ」の手作りに挑戦！ トマトが見えない「ナポリタン」の味わいは脳がバグる不思議体験だった
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『実は赤くない？透明ケチャップ作る』というホルモンしま田さんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
みなさんはケチャップ食べてますか？ ケチャップと言ったらフライドポテトやホットドッグ、オムライスなど最高ですよね！ そんなケチャップでも、今日は透明のケチャップを作ります！ それでは早速やっていきましょう！
食卓に欠かせない調味料の1つであるケチャップ。少し前には、ハインツから「トマトケチャップクリア」という商品が発売されたSNSで話題になったそう。
トマトケチャップクリアは日本では発売されていないので、投稿者のホルモンしま田さんは手作りすることにしました。
まずは100％トマトジュースをコーヒーフィルターで濾してみます。
すると全く透明になりません。
そこで生のトマトをカットしてミキサーにかけて抽出。
時間をかけて透明な液体が抽出できました。
見た目は透明ですが、味は完全にトマトジュースのものだそうです。
このままではケチャップにならないので、玉ねぎやニンニクも加えてミキサーにかけます。
細かくしたものを鍋に入れ、唐辛子、ローリエ、クローブ、酢、塩、砂糖を投入。ひと煮立ちさせます。
ザルで濾したところ透明な液体を抽出できました。先ほどより黄色みがかっているのは、酢の色も影響しているとのこと。
ケチャップとして使用するため水溶き片栗粉を入れてとろみをつけて、クリアケチャップの出来上がりです！
片栗粉の影響で濁りがありますが、器に入れてみるとかなり透明感がありますね。ホルモンしま田さんは卵の白身を使うなどの試行錯誤をしたのですが、そのまま濾したものが1番透明度が高かったとのことです。
続いてはクリアケチャップを使ってナポリタンを作りました。オイル系のパスタのようでケチャップの気配はありません。
しかし匂いはナポリタンそのものだとか。
ホルモンしま田さんの感想は「完全に味はナポリタンです」。しかし視覚情報にトマトが無いので頭が混乱してしまうとのこと。「脳みそが追いつきません」とも。
「おもろい」「脳がバグりそう」「ドッキリで出したいやつ」などの声を集めたクリアケチャップ。詳細に興味を持たれた方はぜひ動画をご覧ください。見た目にトマトを感じられないのにトマト味の食レポが行われる、とても不思議な光景が繰り広げられます。
視聴者のコメント
・これでトマト味なのか
・透明ミルクティーとかは一時期話題になったけど残らなかったな
・ナポリタン頼んでこれが出てきたらお客さん怒るよｗ
・おもしろいなこれ
・この見た目で味がナポリタンだと脳がバグりそう
・ドッキリで出したいやつ