ファミリーマート、月見商戦に初参入/普通の月見じゃモノ足りない!「月見背徳メシ」企画発表会

ファミリーマートは、9月30日から、秋の風物詩“月見”をテーマに「月見背徳メシ」を開催している。本キャンペーンでは、“普通の月見じゃモノ足りない!”をテーマに秋の風物詩である“お月見”を大胆にファミマ風にアレンジする。

9月26日、東京･芝浦の本社で新商品発表会を開き、マーケティング本部メディア&プロモーション改革推進部の橋本剛部長が概要を説明した。毎年、活発化する月見商戦において、消費者での話題量も年々増加している。SNSでは、昨年は2022年に比較して約1.5倍の投稿数となり、注目度も上がっている。

橋本部長は「ファミリーマートでは初めて月見商戦に参入する。後発だからこそ、当社らしさを追求して他社と差別化を図っている」と説明した。ファミマらしさとは、2024年9月の「背徳のコンビニ飯」キャンペーンの際に好調に推移したためだという。2025年は昨年の8品から2品を増やした。

橋本部長(左)と商品本部デリカ食品部笠原真輔グループマネージャー(右)

〈オリジナル商品10品を発売〉

今回は、商品それぞれに、月見(月をイメージした卵、もしくは卵黄風ソース)と、5種の“背徳食材”(背脂、にんにく、から揚げ、マヨソース、チーズ)を使用したオリジナル商品10品を発売する。

ファミマお月見発表会 商品群

「大きなおむすび 月見おむすびマヨたま(税込328円)、「月見天津飯(背脂入り炒飯)」(税込698円)、「大盛太麺!月見唐揚げ にんにくマヨパスタ」(税込646円)、「ニンニク背脂が決め手のから揚げ&豚焼肉月見丼」(税込668円)など、食欲をかき立てる仕立てとなっている。

「月見ガーリックベーコンポテサラ(税込320円)、「月見カルボナーラ風グラタン」(税込578円)など同社で好評な惣菜類も発売。幅広い顧客に楽しんでもらえる幅広い商品展開で2週間実施し、「月見背徳メシグッズ」が当たるキャンペーンも実施する。

ファミマ流の月見初開催 月見天津飯･から揚げ豚焼肉月見丼

ファミマ流の月見初開催 カルボナーラ風グラタン･チーズバーガー