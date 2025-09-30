この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が断言！長距離通勤の落とし穴と非課税の盲点

『見落としがちな通勤手当のルール！通勤距離が長い人ほど危険!?知らないうちに課税対象になっているかもしれません。』とのタイトルで、脱・税理士の菅原氏がYouTubeの動画内にて、視聴者から寄せられた多様な通勤手当の疑問に答えた。通勤手当の非課税範囲や、実務でありがちな思い込みを一つずつ解きほぐす構成である。



冒頭、菅原氏は「定期代が15万円を超えるなら、15万円までは非課税だが超過分は課税する。通勤手当の非課税は月15万円が限度」と明言。公共交通機関の定期代は原則非課税だが、会社の支給ルールと「最も経済的かつ合理的な方法」の判定を満たす必要があると釘を刺す。



本編では、社用車・自転車・バス・タクシー・フェリーといった手段を横断して論点を整理している。自動車・自転車の場合は距離区分で非課税の上限が決まる。例えば、片道2km未満は非課税枠なし、2～10kmは月4,200円、10～15kmは月7,200円、55km以上は月31,600円までが非課税である。支給額が上限を超えれば、超過分は給与と同様に課税される。



申請と実態の不一致も重要だ。電車通勤で申請しながら実は車で通っていた場合、通勤途上の事故は原則労災扱いにならない。会社の許可を得た臨時の手段変更であれば扱いが変わる。社用車での通勤も論点で、会社が燃料費を負担しているなら非課税の通勤手当にはならず、課税給与として社会保険料の算定にも影響する。長距離通勤ほど社会保険負担が膨らみやすいという現実にも踏み込んでいる。



「自宅から駅まで自転車、その先は電車」という一般的なケースでは、駅までの自転車区間に距離区分の非課税枠が適用され、電車は定期代をベースに上限15万円まで非課税である。駐輪場や駐車場の料金は、会社が合理的な通勤費として認めるなら、合算して15万円の枠内に収める運用を行うことができる。バスについては距離要件の対象外で、定期代は原則非課税という整理になる。



例外的な手段も押さえている。タクシーは「最も経済的かつ合理的」と説明できる事情（公共交通がない地域、深夜帯で運行がない時間帯、負傷中など）があれば非課税枠の対象になる。フェリーや高速道路料金も同様に、通勤経路として合理性が立つなら非課税枠に含めることができる。いずれも合算の上限は月15万円である。



役員の扱いにも触れている。役員へ通勤手当を支給することができ、役員報酬が0でも非課税範囲内の通勤手当のみを受け取ることができる。自転車のメンテナンス費は距離区分の枠内で吸収する考え方が一般的で、駐輪場の保管料のように実費が明確なものは通勤費として扱うことができる。



要するに、税法上の非課税ルールと会社の就業規則・支給方針を突き合わせ、経路や費目の合理性を説明できるように整えることが現実解である。さらに詳しい事例や線引きの考え方は動画内で語られているので、手元の通勤条件と照らして確認しておくと判断が速い。本編は、長距離通勤者や複合経路の申請に迷う人、会社規定の見直しを考える担当者にとっても非常に参考になる内容である。