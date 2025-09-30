【平河 らむ】年間授業料600万円は当たり前、それでも多浪生が殺到…「医学部予備校」の深すぎる闇

「あと1年だけ」「何としても医師に」

「どうしても医学部に行きたい。あと1年だけ頑張らせて」

そう懇願する息子の声が、父母の座るリビングに静かに響く。

大手予備校で2年頑張ったが不合格。リビングのテーブルに置かれたのは、医学部専門予備校のパンフレットだ。分厚いエンボス加工の紙に刷られた「合格実績」の数字が家族の心をかき立てる。

「病院を継いでもらうには仕方ないか…」

そう言って資料に目を落とした父の目に飛び込んできたのは「年間授業料600万円」の文字。一般的な大手予備校の数倍に及ぶ金額に、思わず天井に視線が泳ぐ。

リビングで交わされる「あと1年だけ」の会話。そこには「何としても医師に」という家族の強い執念がある。そして、こうした家庭は全国に数多く存在するのだ。

医学部合格を夢見る家庭にとって、医学部予備校は「最後のカード」である。

加熱する医学部受験の先にある医学部予備校とは、どのような教育を行っているのか。その光と闇に迫る。

最後の駆け込み寺

医学部予備校とは、医学部医学科受験を専門とした予備校である。高額な学費、少人数指導、面倒見の良さを売りにしている。

河合塾や駿台予備校といった大手予備校の年間授業料が100万円程度なのに対し、医学部予備校の場合、年間授業料は300万〜1000万円にも上る。

過去に通ったことがあるという医学部生は語る。

「通っているのは3浪以上の受験生や、薬学部からの再受験組とかが多かったですね。みんな現役とか1浪のときは河合塾とか駿台の医学部コースで頑張るんですよ。それで伸び悩みを感じた人が集まる感じです」

授業料が高額なため、親が医師という家庭が多かったそうだ。

医学部予備校には河合塾傘下のメディカルラボ、早稲田アカデミー傘下の野田クルゼ、総合型選抜に強いメルリックス学院、全校舎に寮を備えている富士学院などがある。一部の大手以外は、教室が1〜3箇所程度という小規模予備校が多い。

生徒数も1学年数十人程度、授業も1コマ5人程度と少人数運営となっている。

ある塾関係者は次のように語る。

「大学受験全体で見ると浪人生は減少傾向で、予備校業界は冬の時代です。しかし、医学部予備校だけは別です。大手による買収も多いですし、新規参入もある。客単価が高いから、生徒が集まればビジネスとして旨味が大きい」

これだけ高額な予備校に、なぜ生徒が集まるのか。そこには医学部ならではの背景がある。

なぜ、大金を払うのか

医学部予備校の存在を知ると、まず誰もが驚くのがその費用だろう。

年間で600万円前後──大手予備校の数倍にあたる授業料が提示される。

「さすがに払える家庭は限られているのでは」と思うかもしれないが、実際には多くの親子が契約書に判を押している。

なぜ、これほどまでの高額を投じるのか。その背景には「医師資格さえ取れれば将来必ず回収できる」という医学部特有の事情と、浪人を重ねるうちに後戻りできなくなる親子の心理がある。

弁護士や公認会計士と異なり、医師になるためには医学部に行くしかない。医師にどうしてもなりたい受験生にとっては、大学受験で頑張って医学部に合格する他ないのだ。

浪人が続くと本人は「ここまで頑張ったんだから医学部に行くしかない」と精神的に追い込まれていく。そこに「親の病院を継いでほしい」「親戚も医師ばかりだ」といった周囲の期待が重なり、医学部以外の選択肢が見えづらくなっていく。

本人の不安も受験にかけた時間もお金も、「医学部に入ってしまえば回収できる」という環境も多浪生を生む後押しになっている。

医学部に合格すれば、医師になる道が保証されており、将来的な高収入と安定した地位が保証されている。この仕組みが、受験生や家庭に「何年かけても挑戦する」という選択を正当化している。

多浪を合格させる強烈なメソッド

授業料は高額であることから、「怪しい」「危険」「詐欺っぽい」と色眼鏡で見られがちな医学部予備校。しかしながら、その多くはきちんとした大学受験予備校である。

医学部予備校の特徴は徹底した管理体制にある。少人数授業やその面倒見の良さが故に、授業料が高くなっているというのが現状だ。都内にある医学部予備校の教務主任は次のように語る。

「自分で学習習慣を作って、苦手な箇所を克服して学力を伸ばしていく、そんな生徒は大手予備校で医学部に合格できます。医学部予備校に来るのは、自分流で頑張って浪人したけれど不合格だった子たちです。学習習慣どころか生活習慣すら崩れていたり、受験科目の基礎が全く身についていなかったりする子もいる。

なので、クラスによっては高校の基礎レベルから、学習を積み上げていきます。教師が生徒全員の理解度を把握し、授業の出席も記録して親御さんに報告しています。こうしたきめ細かさが大手予備校とは異なる点です」

なかには寮を完備している医学部予備校も存在する。

「全国から医師の子女を集めている、寮完備の予備校もありますね。親元を離れて浪人生活をすると生活リズムが崩れがちなので、寮で就寝時間を管理している予備校もあります。授業に出てこないと電話で起こすなど、生活面の管理もしています」（医学部予備校主任）

講師は医学部受験のエキスパートか、大手予備校の人気講師が副業で務めているケースが多いという。

「授業内容は医学部予備校だからといって、魔法みたいな事があるわけではありません。ただ、入塾時の学力がよほど高くなければ、私立医学部に特化して勉強させます。

英語、数学、理科二科目の計四科目に絞り、徹底管理で成績を伸ばしていきます。私立医学部は大学ごとに出題傾向が異なるので、対策すれば一気に優位に立てます。偏差値55くらいからであれば、十分逆転可能です」（医学部予備校主任）

高額な授業料だけに、裏口や口利きのようなことはないのだろうか。

「数十年前はそんな噂話もあったみたいですが、今どきあり得ないですよ。かつては寄付金をいくら積めば受かるとか、予備校の関係者が”医学部関係者に働きかけて合格させるから、いくら用意してくれ”なんて話があったみたいですが、今どきそんな話がでたら100％詐欺だと思ってください」（医学部予備校主任）

医学部予備校の授業料は、多くの場合、半年または年間授業料を一括で払う。それに加えて季節ごとの講習会や個別指導などを勧められるため、当初予定より費用は高額になる。

「合格実績もよく吟味してみないと、思わぬ失敗をすることになります。私立医学部は複数校受験できるので、一人が多くの合格を稼いでいるケースはざらです。生徒数が少なく、口コミの収集も難しいので、慎重に選ばないと数百万円がドブに捨てることになるかもしれません」（前出の医学部生）

手取り足取りの合格の先に

徹底的な指導によって受験生を合格に押し上げる医学部予備校。それでも、受かるのはあくまで少数派だ。前出の医学部生はこう振り返る。

「医学部予備校に来る時点で浪人を何年も続けている人が多い。彼らは勉強疲れをしていて、途中で脱落する人も多いんです。

高額な学費を親に払ってもらっても、授業に来なくなってしまう。あとは医学部予備校に通ったものの不合格になり、次の年には別の医学部予備校に通うという人も結構見かけます」

医学部予備校から私立医学部に合格しても、その後の学生生活は決して平坦ではない。多浪を経て入学した場合や、徹底管理に慣れきった場合には、燃え尽きやモチベーション低下に直面することも少なくないという。

私立医学部の学費は6年間でおよそ2000万〜3000万円。ここに浪人年数分の予備校費（年400万〜600万円規模）や寮費、模試・講習費が積み上がれば、受験から卒業までの総コストは容易に数千万円に達する。

この高額な投資が「医師として働けば回収できる」という前提で合理化されてしまう。医学部予備校はリクープ前提に受験に挑む家庭をターゲットとしているのだ。

ひとり当たり年間数百万円が動く医学部予備校は、受験産業の域を超えている。背後には、医学部に合格すれば医師資格がほぼ自動的に与えられ、その後の人生にわたって安定した高収入と社会的地位が保障される、特殊な仕組みが横たわっている。

医師を高収入たらしめているのは、一人当たり1億円/人ともいわれる教育費と、診療報酬制度や国民皆保険に支えられた医療システムがある。財源は私たちが毎月支払う保険料や税金だ。

受験生と親の必死の姿の背景には、医師という職業をどう育て、どのように社会全体で支えていくのかという、日本の医療の現実が透けて見える。

