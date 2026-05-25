石川・金沢市で、60代男性がSNSを使った投資詐欺で約1億5500万円をだまし取られた。愛知県でも80代男性が8億7000万円以上の被害に遭い、専門家は著名人をかたる偽広告や確実性をうたうもの、LINEグループへの誘導に注意を呼びかけている。8億円超被害も…SNS広告の入口に注意今週、SNSを使った投資詐欺による高額被害が次々と発覚した。石川・金沢市では60代の男性が約1億5500万円の被害。そして愛知県に住む80代の男性は、約8億70