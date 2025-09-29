この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【10分で分かる】代理店に騙される人の特徴とその対策方法」で、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が、広告代理店との契約における“騙されない方法”を徹底的に解説した。動画内で有馬氏は、「騙されるっていう感覚が良くないよ。プロだろうが誰だろうが関係ない。お金を払うってことは何か対価が欲しいわけで、パフォーマンスが上がらなければ払う意味がない」と、まず自身の考え方を転換する重要性を語った。



実際に契約時のトラブル事例として「自分たちが“絶対パフォーマンス上がる”と勝手に期待してしまい、代理店に丸投げしてしまうのは危険」と指摘。また「広告代理店は、商品力やブランド力が元からある会社の成功事例をアピールしがちだが、それを自社にもそのまま当てはめてしまう思考は間違い」と警鐘を鳴らす。有馬氏は「自社の商品設計やブランド力まで分析し、同じような数字になるとは限らないと認識するべき」と独自の見解を示した。



加えて、騙されないためには「契約書の中身をきちんと確認し、代理店に何を依頼し、どこまでやってくれるのかを必ず明確にする必要がある」とアドバイス。「成功事例はもちろん、失敗事例も聞く」「上手くいかなかった時、どこまで対応してくれるのかを代理店に質問するといい」と具体的な実践策も紹介した。



「売上を上げる作業をプロに丸投げしてほしくない。ビジネスの育成を他人任せにした瞬間、自分たちの軸すら失うことになる」と、有馬氏は自社の主体性の重要性も強調。成果報酬型と予算運用型の違いにも触れ「自社でしっかりPDCAを回す意識や、どの契約形態が合っているかの見極めが大切」と呼びかけた。



動画の最後では「今からでも遅くない。代理店への質問の仕方ひとつで防げるトラブルもある。成功している企業との違いや改善点を、今からでも代理店に確認してみてほしい。日々学ぶ姿勢が自身のビジネスを守ることにつながります」と力強く締めくくった。