百戦錬磨の投資家も手を焼く

IPOセカカンダリーの難しさ

実をいうと、私は上場後のIPO（新規株式公開）株を買って値上がり益を狙うIPOセカンダリー投資での勝率は、そこまで高くありません。

その銘柄の動き方がまだわかっていないわけですし、チャートの動きも不規則になりがちですから、「この流れだとこうなるな」というのが身体に沁みついている銘柄と比べて勝率は下がりがちなのです。

「予想」を信じた手痛い失敗

実際、Ridge-iは初値付近の4500円で1万株つかんでしまい、10月6日時点で1812円程度まで下げているわけですから、大きく含み損を抱えています。

事前の予想で「初値予想5000円」などと喧けん伝でんされていたので買ったのですが、やはり予想は予想、そのとおりになるわけではないのです。

失敗から逃げない

「やられたら、やり返す」の精神

といっても、下がっているときは下がっているときで、また別の買い注文を出します。

損失を出したら、その銘柄から遠のく投資家もいますが、私の場合「同じ銘柄でちょっとでもとり返してやるぞ」という思いが強くなるので、銘柄にもよりますが取引回数が増える傾向にあります。

ハイリスクでも欲張らない

私流の戦い方

先ほど、「IPOセカンダリー投資はハイリスク・ハイリターン」といいましたが、ここでも私は自分流を貫いています。「IPOセカンダリー投資だから大きく儲けよう」とは思っていないのです。

なので、通常の取引と同じく、チャートを見ながら細かく売買しています。大きな欲をかいたらケガをしますからね。

投資するのは10社に1社

確信の持てるビジネスだけ

IPOセカンダリー投資といっても、基本的には自分が理解できるビジネスモデルで、将来に期待できる株を買います。

そのため買うのは、IPO銘柄でも10社に1社あるかないかくらいですね。

