27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê62¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¿Íµ¤ÆÃÈÖ¡Ø·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡¡½©¤Î3»þ´ÖÈ¾¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡£
ÃÝÃæÄ¾¿Í¡Ê69¡Ë¤ä¹â¶¶¹îÅµ¡Ê60¡Ë¡¢Æ£¸¶µª¹á¡Ê54¡Ë¡¢»ÔÀî±¦Ô¥¼¡¡Ê61¡Ë¤Ê¤É°ìÎ®·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÈÍø¤¡»¡»¡É¤ËÄ©Àï¡£´Ö°ã¤¨¤ëÅÙ¤Ë°ìÎ®¢ªÉáÄÌ¢ªÆóÎ®¡Ä¡Ä¤È¥é¥ó¥¯¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ¸å¤Î ¡È±Ç¤¹²ÁÃÍ¤Ê¤·¡É¤Þ¤ÇÍî¤Á¤ë¤È²èÌÌ¤«¤é¾ÃÌÇ¤¹¤ë·ÝÇ½¿Í¤â¸½¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤À¡£
¡Ö1ËÜ30Ëü±ß¤Î¹âµé¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤È¡¢1ËÜ2500±ß¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤¬¹âµé¤Ê¤â¤Î¤«¤òÅö¤Æ¤ë¤Ê¤É¤Î¡È³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡É¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡Èº®¹ç¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡É¤ÎÄ°¤Èæ¤Ù¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊüÁ÷¸å¤ÎSNS¤Ï¾¯¤·¹Ó¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡Èº®¹ç¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡É¤È¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ë¼ïÎà¤Î³Ú´ï¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ±éÁÕ¤¹¤ë¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Î¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¡¢¥ô¥£¥ª¥é¡¢¥Á¥§¥í¡¢¥Þ¥ê¥ó¥Ð¡¢¥Ô¥¢¥Î¤Î±éÁÕ¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥í¤È¥¢¥Þ¤Î2ÁÈ¤ÎÁÕ¼Ô¤¬±Ç²è¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ØLet It Go ¡Á¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡Á¡Ù¤ò±éÁÕ¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ï¤È¤â¤ËMay J.¡Ê37¡Ë¤¬Ã´Åö¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢
¡Ô³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢¿©ºà¤ä³Ú´ï¤Ê¤é¤¤¤¤¤±¤É±éÁÕ¼Ô¤¬¥×¥í¤«Ãæ³ØÀ¸¤«¤Ç½ÐÂê¤¹¤ë¤Î¤Ï¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡£¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¨¤¿¿Í¤òÍî¤È¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥×¥í¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î±éÁÕ¤ò¤·¤¿Ãæ³ØÀ¸¤ò¾Î¤¨¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤À¤·¡¢¥×¥í¤ËÎô¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿Ãæ³ØÀ¸Ã£¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥ó¥×¥»¥×¥È¤«¤é¤·¤Æ¼ºÎé¡£¡Õ
¡Ôº£Æü¤Î³ÊÉÕ¤±¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î¸¹³Ú±éÁÕ¤Ë½Ð¤Æ¤ë»ÒÃ£¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç°ì°Ì¤È¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë»ÒÃ£¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸ÀÂ¿¤¯¤Æ¤Ê¤ó¤À¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡Õ¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¤È¡¢X¤Ç¤Ï´ë²è¼«ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö³Î¤«¤ËÇÛÎ¸¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢·ÝÇ½µ¼Ô¤À¡£
¡ÖÆ±ÈÖÁÈ¤ÎHP¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡È°ìÎ®¥×¥íÁÕ¼Ô¤Ë¤è¤ëº®¹ç¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤È¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëº®¹ç¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤òÄ°¤Èæ¤Ù¤ë¡£Àµ²ò¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÌ¾Ìç²»³ÚÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·À¤³¦Åª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¥×¥íÁÕ¼Ô7Ì¾¤¬±éÁÕ¡£¡É¤È·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÈÀµ²ò¡É¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£½Ð±é¤·¤¿Ãæ³ØÀ¸¤Ï¡È¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡É¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÍÌ¾¤Ê¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¼õ¾Þ·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡ÈËÜµ¤¤Ç²»³Ú¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¡É¿Í¤¿¤Á¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤ò¡È³ú¤Þ¤»¸¤¡É¤Î¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤Ë¤¹¤ë±é½Ð¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢X¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡½¡½¡£
¡Ô¤Ê¤¼¤¢¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿Ã¯¤â¤¬¡ÖÃæ³ØÀ¸¤¬ÎÉ¤¤±éÁÕ¤ò¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¤»¤º¤Ë¡¢¼ª¤¬°¤¤¤À¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤À¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¤Û¤ó¤È¸«¶ì¤·¤¤¤Ê¡£¡Õ¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¡Ö½Ð±é¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬°ìÎ®¤ò¸«È´¤±¤ë·ÝÇ½¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈÆâÍÆ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤ÏX¤Ç¤â¡ÈÃæ³ØÀ¸¤Î±éÁÕ¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£ÊÔ½¸¤Ç¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥×¥í¤Ë¾¡¤Ã¤¿Ãæ³ØÀ¸¤òË«¤á¤¿¤¿¤¨¤ë½Ð±é¼Ô¤¬°ì¿Í¤Ç¤â¤¤¤¿¤é¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡È°ìÎ®¡É·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤âÉ¬Í×¤À¤í¤¦¡½¡½¡£