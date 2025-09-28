¡Ú¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡Û127²óÌÜ¤Ç½éV¡ª»°±º¹ÄÀ®¡¡¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡×ºÊ¡Ö¤Û¤·¤Î¤¢¤¡×¤â¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê
¡¡¡þG1¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡Ãæ»³¼Ç1200¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡º£½©JRA¡¦G1¤Î³«ËëÀï¤È¤Ê¤ëÅÅ·â6F¤ÎG1¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡×¤ÏÃ±¾¡11ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¤¬À©¤·¡¢G1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï1Ê¬6ÉÃ9¡£µ³¾è¤·¤¿»°±º¹ÄÀ®¤ÏJRA¡¦G1¤Ï127²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç½é¾¡Íø¡£Èá´ê¤Î¾¡Íø¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤è¤¯Èô¤Ó½Ð¤·¡¢2ÈÖ¼ê¤ÇÄÉÁö¡£ºÇ¸å¤Ï¥¸¥å¡¼¥ó¥Ö¥ì¥¢¤È¤ÎÄÉ¤¤Èæ¤Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¥¤ê¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¡¢»°±º¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¡£
¡¡2Ãå¤Ï13ÈÖ¥¸¥å¡¼¥ó¥Ö¥ì¥¢¡¢3Ãå¤Ï6ÈÖ¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¡£ÇÛÅö¤ÏÃ±¾¡11ÈÖ¤Ç5000±ß¡¢ÇÏÏ¢¤Ï13¡½16¤Ç6Ëü830±ß¡¢3Ï¢Ã±¤Ï16¡½13¡½6¤Ç130Ëü1150±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¤ÏÉã¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¡¼¥í¡¼¡¢Êì¥³¥¹¥â¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡ÊÊì¤ÎÉã¥Þ¥¤¥Í¥ë¥é¥ô¡Ë¤Î·ìÅý¤ÇÄÌ»»33Àï9¾¡¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹Ä¾¸å¡¢X¤Ç¤Ï¡Ö»°±ºµ³¼ê¡×¡Ö»°±º¤¯¤ó¡×¡Ö¥ß¥å¥é¡¼¡×¡Ö¤³¡¼¤»¡¼¡×¤È»°±º¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÃ±¸ì¤¬¼¡¡¹¤È¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¤Û¤·¤Î¤¢¤¡×¤ÎÌ¾¤â¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£È¿¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÃËµã¤´¶Æ°¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ä¡×¡Ö¤³¡¼¤»¡¼¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£