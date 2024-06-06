新たに路線整備されたJpn1東京ダービー新たに整備された国内ダート3冠の第2戦、Jpn1東京ダービー（ダート2000メートル、16頭立て）が5日の東京・大井競馬場で行われ、1番人気のラムジェット（牡3・佐々木、父マジェスティックウォリアー）が優勝した。2着馬に6馬身差をつける圧勝劇に衝撃が走った一方、表彰式のプレゼンターとして登場した女性にファンは釘付け。騒然となったネット上では「女神にしか見えん」「美しすぎてやば