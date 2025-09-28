ÆüËÜ¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ò¾¯¤·ºÇ¿·¼°¤Ë¤·¤¿´¶¤¸¡×¡¡Î¦¾å½÷»Ò¤¬ÍèÆü¤Ç¼Â´¶¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡×¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤Ï21Æü¤Þ¤Ç¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£2007Ç¯¤ÎÂçºåÂç²ñ°ÊÍè18Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¤ÎÆüËÜ³«ºÅ¡£¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤¹¤ë¡ÖTHE ANSWER¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤¿À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤é¤òÄ¾·â¡£½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤Ç4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Þ¥µ¥¤¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë¡¢14Æü¤ÎÍ½ÁªÄÌ²á¸å¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡áTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦¸ÍÅÄ Í¯Âç¡Ë
¡¡¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ
¡½¡½Í½Áª¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Í½ÁªÄÌ²á¤·¤¿¤·¤Í¡£1¥ì¡¼¥¹¡¢1¥é¥¦¥ó¥É¤º¤Ä´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£ÎÉ¤¤°ìÆü¤À¤Ã¤¿¤ï¡×
¡½¡½µ¤²¹¤È¼¾ÅÙ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
¡ÖÃÈ¤«¤«¤Ã¤¿¤·µ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤ï¡£½ë¤¤»þ¤³¤½¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤ë¤«¤é½ë¤¤Æü¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¡£Å·µ¤¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¡×
¡½¡½ÍèÆü¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡©
¡Öº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤è¡×
¡½¡½ÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖºÇ¹â¤è¡£¿Í¡¹¤Ï¿ÆÀÚ¤Ç³¹¤Ï¥¥ì¥¤¡£¿©¤ÙÊª¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ï¡£¤³¤³¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡½¡½°ìÈÖ¹¥¤¤ÊÆüËÜ¿©¤Ï¡©
¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤«¤Ê¡×
¡½¡½ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ìÈÖ¤Î°ã¤¤¤Ï¡©
¡ÖºÇ¤âÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¸À¸ì¤ÎÊÉ¤è¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÃ¯¤â¤¬Î®Äª¤Ê±Ñ¸ì¤òÃý¤ì¤Ê¤¤¤Î¡£¤À¤«¤é»þ¡¹Íý²ò¤·¤Å¤é¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ï¡£¤Ç¤â¤½¤ì°Ê³°¤ÏÉáÄÌ¤Î³¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ò¾¯¤·ºÇ¿·¼°¤Ë¤·¤¿´¶¤¸¤è¡×
¡½¡½ºÇ¿·¼°¤È¤Ï¡©
¡ÖUber¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤È¤«¤Í¡£¤É¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤â¿ÆÀÚ¤ÇÈþ¤·¤¤¤Î¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎUber¥¿¥¯¥·¡¼¤ÏÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¤ï¡×
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë