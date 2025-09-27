「AFCの決定に失望」「なぜ久保とタレミなのか？」ソン・フンミンが落選で韓国衝撃！アジア年間最優秀国際選手賞のノミネートが発表
AFC（アジアサッカー連盟）は９月25日、現地10月16日にサウジアラビアのリヤドで開催されるAFCアワード・リヤド2025のノミネート選手を発表した。
アジア以外のクラブでプレーする選手から選出される、「アジア年間最優秀国際選手賞」の候補には、日本代表MFの久保建英（レアル・ソシエダ）、韓国代表MFのイ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）、イラン代表FWのメフディ・タレミ（インテル→オリンピアコス）の３人が選出された。
昨季のヨーロッパリーグを制したトッテナムで主将を務めた韓国代表FWソン・フンミン（現ロサンゼルスFC）が落選となったことに、韓国メディアは不満のようだ。
『Xports News』は26日、「なぜソン・フンミンとイ・ガンインではだめなのか？イだけがノミネートされた。同い年の久保と争う」と題した記事を掲載した。
同メディアは、チャンピオンズリーグを含む４冠を達成したパリSGでプレーするイ・ガンインについて、「受賞の可能性は十分だ。2024-2025シーズンは公式戦49試合に出て７ゴール・６アシストをマーク、二桁の攻撃ポイントを達成しただけでなく、トロフィーをなんと４つも掲げた」と期待感を示した。
また、日本人レフティについては、「イ・ガンインと同い年の友人である久保は昨シーズン、52試合で７ゴール・４アシストをマークした。イ・ガンインと同様にキャリア初の受賞を狙う」と紹介。イランの主砲は「昨シーズンにセリエAの名門インテルで43試合出場し、３ゴール・９アシストを記録。今夏にギリシャのオリンピアコスに移籍した」と評した。
そのうえで、「久保とタレミは、昨季のヨーロッパリーグで優勝を成し遂げ、公式戦11ゴールを入れたソン・フンミンと比較して活躍度が落ちる。AFCの決定には失望だ。ソン・フンミンはイ・ガンインと共にノミネートされるのは十分に可能だったはずだが、AFCはイ・ガンインだけを選んだ」と不満を露わにした。
過去４度の受賞歴を誇る韓国代表エースの落選に、ショックを隠せないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部

