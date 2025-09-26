千原せいじの「いじめられっ子」発言が物議を醸して約2カ月が経った。久しぶりにバラエティ番組に姿を見せたが、依然として厳しい目が向けられているようだ。

せいじは、9月24日に放送されたバラエティ番組『世界くらべてみたら』（TBS系）に出演。

「世界各国の文化や風習の違いを比較する番組ですが、この日はアフリカのウガンダと、南米ブラジルのアマゾンでどんな虫を捕まえられるかが紹介されました。せいじさんはアフリカのジャングルで、珍しい昆虫を見つけて興奮していました」（スポーツ紙記者）

スタジオでは、せいじのロケ映像が流れたが、放送直後のXでは

《謝罪の弁も述べていないのにTBSって出演させるんやな》

《千原せいじ出てるぢゃん! 速攻チャンネル変えたわ》

と、厳しい声が見受けられた。

せいじは7月18日、自身のYouTubeで公開した、埼玉県戸田市議会議員の河合ゆうすけ氏との対談が、批判を呼んだ。

「『外国人問題』をテーマにした対談で、多くのクルド人が住む川口市と隣接する戸田市で、移民問題に取り組む河合氏がゲスト出演したのですが、開始5分足らずで口論に発展してしまいました。対談終盤、せいじさんは河合氏に向かって『お前、いじめられっ子やったやろ? いじめられっ子出身やな?』と、笑いながら言い放ったのです。河合氏を見下していると受け取った視聴者も多く、この動画は大炎上しました」（芸能記者）

9月19日には、ジャーナリストの岩田明子氏によるトークショーに参加したせいじ。ここでは、騒動に初めて言及したのだが……。

「質問コーナーで『共演者の苦手なところは?』と聞かれ、せいじさんは『そんなにいやなヤツおらんよね』と答えた後、『いま、トラブルになってる人も、あのときはいやだけど、いま彼をどうとか思わないし』と、河合氏の名前は伏せながらも、心境を語ったのです。問題となった発言に関しては、『その瞬間だけいやだっただけ』と話していました。しかし、河合氏に対する直接の謝罪の言葉がなかったことから、SNSでまたしても厳しい声があがってしまったのです」（同前）

今回、久しぶりにバラエティ番組に出演したせいじだが、今後の仕事は不透明な空気が漂っている。

「せいじさんは情報番組『ノンストップ!』（フジテレビ系）にレギュラー出演していましたが、2020年に卒業後は、レギュラーの仕事が少ない状態に。8月24日には、せいじさんのラジオ番組『大雲・せいじの坊憎ラジオ』（KBS京都）が、8月31日をもって終了することが発表されました。

突然の終了だったため、一連の騒動と結びつける向きも多かったのです。岩田さんのトークイベントでは“ノーダメージ”のような姿勢を見せていたせいじさんですが、久しぶりのバラエティ出演に厳しい反応が見られたことから、“いじめられっ子発言”の余波はまだ続いているようです」（同前）

口論の末に放ったひとことは、今後の芸能活動に暗い影を落としてしまった。