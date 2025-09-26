俳優・清水尋也被告（26）が東京・杉並区の自宅で乾燥大麻を所持していたとして22日、麻薬取締法違反の容疑で起訴された。さらに24日には、俳優・遠藤健慎容疑者（24）が清水被告と共謀して被告の自宅で大麻を所持したとして、同法違反の容疑で逮捕された。

遠藤容疑者は取り調べに対し容疑を否認しているが、警視庁によると清水の自宅に少なくとも5回以上出入りする様子を確認していたという。遠藤容疑者は大河ドラマ『青天を衝け』（NHK）などへの出演歴があり、映画『ミスミソウ』では清水被告との共演経験も。清水被告と遠藤容疑者はプライベートでも交流があったという。

「清水被告が逮捕直前、トークバラエティ『A-Studio+』（TBS系）に出演した際には、遠藤容疑者らがVTRでサプライズ出演。“6de74TYO（ろくでなし東京）”という仲良しグループとして、清水被告の印象を語っていました」（スポーツ紙記者）

同グループのメンバーには俳優・六車勇登（27）の姿も。

「六車さんは、清水被告にとって“親友”のような存在でした。清水被告は自身のフォトエッセイで、アメリカ留学から一時帰国した際、《親友が迎えにきてくれた。こういう時に必ず来てくれる。ありがたい》《迎えにきてくれた親友は、出発するときも着てくれた六車勇登。中3〜高1のころは週5〜6日一緒にいて、周りからも付き合ってるの!? と言われるぐらい仲が良くて、僕の全てを知っている友達です。》と感謝を述べているほどの関係性。六車さんは清水被告の事件に心底驚いたことでしょうね……」（前出・スポーツ紙記者、以下同）

そんななか、六車に“ある異変”が起きているようで……。

「六車さんには1年ほど前から始めたYouTubeチャンネルがあるんです。日常の他愛もない話を語るトークチャンネルなのですが、毎週木曜日に動画を投稿することが習慣になっていました。ですが、清水被告の逮捕が報じられた後は2週間お休みという事態に。

先週になってようやく『ちょっと、久しぶり。』というタイトルの動画を投稿。“ファンや関係者の方から心配のDMをいただいた”“いろいろあって、動画をあげる元気がなくて”と清水被告の逮捕の影響を匂わせており、ファンからは《六車さんのお顔が見られて安心しました。》《六車さんの笑顔が見れてよかったです！》などのコメントが並びました。

しかし、遠藤容疑者の逮捕が報じられると、25日の動画は再びお休みに。本人も自身のインスタグラムで25日までに《ご心配おかけしています。元気です。申し訳ございませんが本日の動画はお休みさせていただきます。》とアナウンスしていました」

仲の良い2人の逮捕……。六車にファンからの心配の声が集まっている――。