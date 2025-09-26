「来春からのコンサートツアー開催が発表された伊藤蘭さん（70）ですが、安定期に入った趣里さん（35）のために今はスケジュールをできる限り調整して時間を作り、娘さんをサポートしています」（制作関係者）

8月29日、自身の公式インスタグラムを通じてBE:FIRSTのRYOKIこと三山凌輝（26）との結婚と妊娠を発表した趣里。

趣里の母である蘭もインスタグラムに《趣里 心からおめでとう 母はずっと見守っていました もちろんこれからもずっとね》と愛情たっぷりの投稿を行い、話題になっていた。

蘭は趣里と同じく35歳で出産を経験していることもあり、“先輩ママ”としてアドバイスを送っているようだ。前出の制作関係者は明かす。

「妊娠中のため、メンタルがやや揺らいでいる趣里さんのことを『大丈夫、大丈夫』とLINEなどで日々励ましていると聞いています。

また妊娠中は浮腫みやすくなるからと、カリウムをとるようにアドバイスしているそうです。

趣里さんは大の甘党で、カキ氷やアイスが好きで妊娠する前はよく食べていました。カキ氷では体が冷えてしまうため、蘭さんは『和菓子やカリウムを多く含むフルーツ、特にバナナを食べるといいよ』などと助言しているそうです。夫の三山さんもフルーツ好きですし、一緒に“バナ活“を始めているかもしれませんね。

なんでもバナナは蘭さんの大好物の1つで、舞台出演の合間などにも食べています。腹持ちも良く手軽で健康にも良いところが気に入っているのだとか。『あのほっそりとした体型の秘訣はバナナなのかもしれないね』と仕事関係者の間で話題になったこともありました」

趣里は“先輩ママ”からの助言を受け、母になる準備を進める。