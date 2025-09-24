U16女子日本代表が4Qに逆転勝ち…アジア杯準決勝進出とU17W杯出場決定

9月24日、『FIBA U16女子アジアカップ2025』のグループフェーズがマレーシアのアリーナ・スレンバンで開催され、バスケットボールU16女子日本代表（FIBAガールズランキング6位）は、76－72でニュージーランド代表（同24位）に勝利した。

開幕2連勝の好スタートをきっていた日本は、立ち上がりからビハインドの展開を強いられながらも、第2クォーターにはクロスゲームに持ち込み、前半終了間際に加地百花（桜花学園高校）のレイアップで逆転に成功。ハーフタイム明けに0－13のビッグランで一時12点差まで突き放されてしまったが、第4クォーターに3ポイント攻勢が当たり逆転。リバウンド争いでの奮闘も光り、接戦を制した。

個人スタッツでは、小林蘭（四日市メリノール学院高校）が11得点30リバウンド4アシスト2スティールでダブルダブルを達成。チームの司令塔を担う竹内みや（桜花学園高校）がゲームハイとなる19得点6アシスト、加地が13得点、安井穂香（四日市メリノール学院中学校）が10得点、権藤寧々（聖カタリナ学園高校）が6得点2スティールながらチーム最高のプラスマイナス+15を記録した。

これで日本はグループBの首位が決まり、27日に開催される準決勝進出決定。また、来年開催される『FIBA U17女子ワールドカップ2026』への出場権も手にした。

■試合結果



日本 76－72 ニュージーランド



JPN｜17｜18｜17｜24｜＝76



NZL｜23｜11｜25｜13｜＝72





【動画】日本vsニュージーランドの試合フル映像