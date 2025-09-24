韓国の9人組ガールズグループ「TWICE」が、9月22日放送の『しゃべくり007』（日本テレビ系）に出演。メンバー・モモの「愛犬」にまつわる発言をきっかけに、ファンの間で憶測が広がっている。

「ペットの話題で、くりぃむしちゅー・上田晋也さんから『モモちゃんは犬飼ってるの？』と尋ねられたモモさんは、『犬3…』と言いかけて突然『あっ！あっ！』と慌てた様子を見せ、『犬2匹飼ってます』と自ら訂正したのです。

有田哲平さんがすかさず『今、3って言わなかった？』と追及すると、モモさんは『間違えました』と素直に認めればいいところを、なぜか『言ってないです！』と否定。さらに人差し指を口元に持っていき『シー』のポーズを取った後、両手で『セーフ』のジェスチャーをしたのです。

上田さんが『3ってなるとやばいの？2匹までしか飼っちゃいけないとか』と畳みかけると、隣にいたナヨンさんが『（3匹のうちの）1匹は私（の飼い犬）です』という謎のフォロー。上田さんが『怪しいな、これ』と疑念を持ち、『ぶっちゃけ1人2匹までなの？飼っていいのは』と問いかけると、モモさんとナヨンさんは顔を見合わせるだけ。最終的に上田は『どうやらそうみたいね、この人3匹飼ってまーす！ルール破ってまーす！』と断定していました」（芸能ジャーナリスト）

この一連のやり取りに対し、X上では様々な反応が寄せられている。

《モモりん犬2匹じゃないの？》

《実家のワンちゃんと間違えた？》

《絶対彼氏の犬も数えての3匹でしょ》

《犬2匹まで飼ってOKな物件に住んでるんだと思う》

など、一部のファンは騒然としている。芸能プロ関係者が語る。

「モモさんはこれまで2匹のノーリッチ・テリア『ブー』と『ドビー』を飼っていることを公表していました。なので、ファンは突然増えた3匹目の存在に驚くとともに、『新しく飼いました』と言えば済むところを、なぜ3匹であってはいけないような雰囲気になったのかとザワついているのです。そこで出てきたのが“彼氏説”です。交際相手が飼っている犬の頭数を含めて3匹と言ってしまったのではないかと疑うファンが出てきたのです」

はたして、真相はいったいなんなのか、芸能プロ関係者はこう語る。

「そもそも、モモさんはライブMCなどで言い間違いが多いのはファンによく知られた話です。今回も単に2を3と間違えて、慌てただけかもしれません」

そのうえで、“彼氏説”が正しい可能性は極めて低いという。

「彼女の京都の実家では3匹の犬を飼っていることが知られており、今回の発言はそれと混同した可能性がありますね。なによりも、本当に彼氏の犬であるとすれば、所属事務所『JYPエンターテインメント』がこのトーク部分をカットしてくれと要求するはず。世界的な人気を誇るTWICEサイドの要求はのまざるを得ないでしょう。

いずれにせよ、モモさんのイメージダウンにつながるような事情があるわけではなさそうです」（前出・芸能プロ関係者）

モモは2020年1月に韓国のボーイズグループ・SUPER JUNIORのヒチョルとの交際を公表したが、約1年半で破局を迎えた。もし新恋人がいたとしても、ファンは変わらず応援を続けていくだけだが……。