元サッカー日本代表の森岡亮太、ビーチサッカー日本代表に初選出！現役引退後すぐに転向

日本サッカー協会（JFA）は22日、10月の国際親善試合に臨むビーチサッカー日本代表のメンバー12名を発表。

サッカー元日本代表で、ヴィッセル神戸などで活躍したドーサルM.FC/アシヤの森岡亮太が初選出された。

森岡は1991年4月生まれの現在34歳。2010年に神戸でプロデビューすると、2014年にはハビエル・アギーレ氏が就任した日本代表に初招集された。

2016年にポーランドのシロンスク・ヴロツワフへ移籍し、その後ワースラント＝ベフェレン、アンデルレヒト、シャルルロワなどベルギーの複数クラブで活躍。今年3月に神戸で現役引退を発表した。

現役引退からわずか2カ月後の同年5月にドーサルM.FC/アシヤに入団し、ビーチサッカー選手としてのキャリアを歩み始めた。

9月19日から行われた第20回全日本ビーチサッカー大会にも出場して、自身のInstagramで「ビーチサッカーの楽しさ、そして裸足で動くことが持つ価値を、もっと多くの人に知ってもらいたいです！」と、想いをつづっていた。



今回JFAが発表したビーチサッカー日本代表のメンバーは以下の通り。

GK

12 宮田政宗（アヴェルダージ熊本BS）

1 古里健（レーヴェ横浜）

FP

10 茂怜羅オズ（東京ヴェルディBS）

8 上里琢文（東京ヴェルディBS）

4 森岡亮太（ドーサルM.FC/アシヤ）

7 大場崇晃（東京ヴェルディBS）

5 坪谷亮太（ソーマプライア沖縄）

11 江黒力（ソーマプライア沖縄）

2 伊藤龍之介（アヴェルダージ熊本BS）

9 永井絢大（ドルソーレ福岡）

3 田中颯（東京ヴェルディBS）

6 安永海童（ラソアペーゴ北九州）

ビーチサッカー日本代表は、来月4日と5日に沖縄県の西原きらきらビーチで、ビーチサッカーポルトガル代表と対戦する。

驚きの現役復帰！「引退を撤回した世界のレジェンド選手」ベスト10

“天才パサー”としてJリーグや欧州で活躍した森岡が魅せる砂浜での華麗なプレーに注目だ。