VTuber×生バンド音楽フェス「Rock on V」が10月25日に開催決定！「ステージに立ちたい」と願うVTuberの夢を支援し、リアルな音楽活動の場を創出

推しの“生歌”が心臓に直接響く!? VTuber × 生バンドの激アツライブ『Rock on V』、10月25日開催決定！

あなたの“推し”が、本気の生バンドを背負ってステージに立つ！

そんな夢のような光景が現実になる、新感覚音楽ライブ『Rock on V』が、2025年10月25日（土）に開催決定です！ 会場は、東京・六本木のライブハウス「unravel tokyo」。もう、ワクワクが止まりません……！

『Rock on V』は、VTuberのパフォーマンスと、プロのバンドによるド迫力の生演奏がリアルタイムで融合する、まさに“魂が震える”ロック体験ができる唯一無二のイベント。

いつもの配信とは全く違う、ライブならではの熱狂を全身で感じられるんです！

今回は、胡桃澤ももさん、あかつきるきさん、みなとんさんをはじめとした、総勢9組の人気VTuberが集結！ この日、この場所でしか見られない奇跡のステージを繰り広げます。

チケットは現在販売中で、会場に来られないあなたもライブ配信で参加可能！

ただし、来場チケットは売り切れ次第終了となりますので、気になったら今すぐチェックしてくださいね。

画面越しでは絶対に味わえない“生の熱狂”を、その目と耳で体感しに行こう！

（以下、プレスリリースより）

VTuber×生バンド演奏の新感覚音楽ライブ 『Rock on V』10月25日（土）開催決定！

VTuberたちが生バンドとともに熱いライブパフォーマンスを繰り広げる唯一無二の音楽イベント。迫力のある生演奏とVTuberの個性がぶつかり合う、ここでしか味わえない“ロック体験”をぜひ会場で！

「All for Streamers」のコンセプトで、YouTube・Twitch・Mirrativなどの各配信プラットフォームで活動する配信者（VTuber/ストリーマー等）を支援する株式会社ミラティブ（本社：東京都目黒区 代表取締役：赤川隼一）のグループ会社である、株式会社アイブレイド（本社：東京都板橋区 代表取締役社長：妻木 泰夫）が企画・運営プロデュースをするVTuber × 生バンドの新感覚音楽フェス 『Rock on V』 の第7回公演を、2025年10月25日（土）に東京・六本木のライブハウス「unravel tokyo」にて開催することをお知らせいたします。

本イベントは、VTuberたちがリアルタイムで生バンドと共演し、配信とは異なる“ライブの熱狂”を観客と共に創り上げる体験型音楽イベントです。Tシャツやペンライトなど本公演限定のグッズも販売予定です。

『Rock on V』は、ミラティブグループの事業コンセプト「All for Streamers」の一環として、“音楽ライブを通じたVTuber支援”を目的に開催されており、「ステージに立ちたい」というVTuberの夢やファンの声に応える場として機能しています。

今後もミラティブグループのもとでイベントの拡大を予定しており、現在出演者およびスポンサー企業を募集中です。

■ 「Rock on V」とは

「Rock on V」は、 VTuber × 生バンド という新たなステージパフォーマンスを提供する音楽イベントです。

VTuberがリアルなバンド演奏とステージ上で融合。

いつもの配信越しのパフォーマンスとは一味違う、熱狂のライブ体験をお届けいたします！

「バーチャルでもリアルでも、音楽は心を震わせる。」 そんな想いを体感できる、唯一無二のライブイベントです。

<総勢9組の人気VTuberが集結！！>

【出演者一覧】※順不同

・胡桃澤もも / YouTube

・あかつきるき / YouTube

・みなとん / YouTube

・凰牙るき / YouTube

・ice / Youtube

・狼谷はるか / Youtube

・繭糸 / YouTube

・MC：音枝優日 / YouTube

・バンド演奏&出演：万鬼夜行 / YouTube

< 会場限定！オリジナルグッズをゲットしよう！>

イベントでは、 『Rock on V』公式グッズ＆本公演限定オリジナルグッズ を販売！

ここでしか手に入らないアイテムをお見逃しなく！（オンライン販売あり）

【公式グッズ ※一部抜粋】

■ イベント概要

本公演は、会場にお越しいただけない方でもお楽しみいただけるようライブ配信でもお送りいたします。

来場チケットの販売は売り切れ次第終了となりますので、この機会にぜひお買い求めください。

名称：Rock on V https://rockon-v.com/

開催形態：リアル及びオンライン配信

開催場所：六本木の最先端ライブ空間『unravel tokyo』 https://unravel-tokyo.com/

開催日時：2025年10月25日（土）

1部：開場 13:45 ／ 開演 14:30（予定）

2部：開場 17:45 ／ 開演 18:30（予定）

チケット購入：https://www.zan-live.com/ja/live/detail/10660

■ イベントを一緒に盛り上げてくれるスポンサー様 募集中！！

『Rock on V』は今回で 第7回目の公演 を迎えますが、今後もさらなる拡大を予定しています。

『Rock on V』は、VTuber支援を本気で進めるミラティブグループが展開するライブプロジェクトです。

今後さらに拡大していくこの取り組みに、ぜひご協賛・ご参加ください。

▶ダイジェスト動画はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=MG7chmjnGcA

<スポンサー企業の方へ>

VTuberと音楽の可能性を広げるイベントに、ぜひご協賛ください。

お問い合わせは本プレスリリースの連絡先からお待ちしております。

event@i-braid.com

■ ミラティブグループとしての位置づけ

株式会社アイブレイドは2024年にミラティブグループに参画いたしました。

ミラティブグループの事業コンセプト「All for Streamers」のもと、Mirrativアプリの枠を超え、すべてのプラットフォームで活動する、VTuber/ストリーマー（配信者）の夢を支援し、VTuberの音楽活動の新たな可能性を広げてまいります。

『Rock on V』を通じて、今後も多様な挑戦を支援してまいります。

■ 株式会社アイブレイド

株式会社アイブレイドは、VTuberを活用したエンターテインメントの可能性を広げる企業として、音楽イベントプロデュース、キャスティング、バーチャルタレントプロダクション運営など多岐にわたる事業を展開しています。

VTuberの音楽フェス 『Rock on V』 の企画・プロデュースを手掛け、生バンド演奏とVTuberのコラボレーションによる新感覚の音楽イベントを創出。リアルとバーチャルの融合による新しいエンターテインメント体験を提供しています。



また、自社で運営するVTuberキャスティングサービス 『ぶいきゃす』 を通じて、VTuberを起用したキャンペーンやプロモーションの企画・運営を支援し、企業とVTuberの新たなコラボレーションの場を提供しています。

さらに、バーチャルタレントプロダクション 『ライブレイド』 の運営を行い、IRIAMを中心に活動するバーチャルライバーのサポートを展開。ライバーの成長を支援し、より多くのファンとつながるための環境づくりに取り組んでいます。



アイブレイドは、VTuberを通じた新しいエンターテインメントの形を創り出し、企業、VTuber、ファンが共に楽しめる未来を築いていきます。



▶ アイブレイド公式サイト：https://v-cas.com/

▶ Rock on V公式サイト：https://rockon-v.com/



株式会社アイブレイド概要

会社名：株式会社アイブレイド

所在地：東京都豊島区池袋2丁目13-4-313

代表取締役：妻木 泰夫

設立：2016年4月20日

事業内容：インフルエンサーマーケティング・漫画動画制作・VTuberキャスティング・YouTubeチャンネル運用/コンサルティング

コーポレートサイト：https://www.i-braid.com/