SKY-HI、アニメ『ワンダンス』原作者・珈琲とSP対談！BE:FIRST「Stare In Wonder」制作過程を語る

10月8日より放送が開始されるTVアニメ『ワンダンス』の放送を記念して、原作者の珈琲とアーティストSKY-HIによるスペシャル対談記事とインタビュー動画が公開された。

SKY-HIは以前より『ワンダンス』のファンを公言しており、TVアニメ『ワンダンス』ではSKY-HIが事務所の社長を務めるBMSG所属の7人組ダンス＆ボーカルグループBE:FIRSTがオープニング主題歌に決定している。

元より交流があるふたりの対談では『ワンダンス』の持つ魅力を深堀りしながら、オープニング主題歌「Stare In Wonder」の制作過程など今作への熱い思いを語った。

インタビュー内で原作者である珈琲は「SKY-HIさんと連絡を取ったら『Stare Iｎ Wonder』のデモを送ってくれて。それを聴いた瞬間『すごくいい！ 絶対にこれですよ』となったんです」と主題歌制作過程でのSKY-HIとの交流を明かした。

それに対しSKY-HIは「実は『Stare In Wonder』がデモの中でもっとも手応えがあった曲でしたから、原作者に選んでいただけたことはクリエイター冥利に尽きる出来事でした。『ワンダンス』の主題歌ということは、それこそ一生世に残る曲になりますよね。後悔はしたくないという気持ちが強くて、作品に関わった全員が納得できるものにしたかった。諦めずにやり切れたことにホッとしています」と強い想いを語った。

■月刊『アフタヌーン』にインタビュー完全版が掲載

『ワンダンス』は講談社の月刊コミック誌『アフタヌーン』にて連載されている累計発行部数110万部突破の人気漫画シリーズ。日本のみならず海外でも高い人気を誇り、10言語で出版され、北米の漫画賞“You Should Read This Manga 2023”においては「アニメ化を期待する作品」として賞を受賞した。国内外のファンから映像化を待ち望まれるなか、ついに10月8日にアニメ放送が開始される。

物語は自分の気持ちを上手く表現できない、吃音症を持つ高校生・小谷花木（CV：内山昂輝）が、人目を気にせず自分の表現を追い求める同級生・湾田光莉（CV：羊宮妃那）を通じてダンスに惹き込まれ、言葉がいらない“フリースタイル“なダンスの表現に挑んでいく青春ストーリー。ダンス部の部長で絶対的エース宮尾恩（CV：諏訪彩花）や幽霊部員の実力者・厳島伊折（CV：増田俊樹）、他校の強敵B-BOY、壁谷楽（CV：内田雄馬）などダンスジャンルが異なる個性的なキャラクターたちが続々と登場し、物語を盛り上げていく。

さらにTVアニメでは、日本を代表するダンサーRIEHATAをダンスプロデューサーに迎え、トップダンサーたちをキャスティング。彼らの動きをモーションキャプチャー技術でCGに落とし込むという制作方法を取り、いまだかつてない本格的なストリートダンスアニメーションを作り上げる。

オープニング主題歌は、国内4大ドームツアーで約30万人を動員するなど活躍が目覚ましいBE:FIRSTの新曲「Stare In Wonder」に決定。音楽界きっての高いダンススキルを誇る実力派グループが本作をよりいっそう盛り上げる。

また『ワンダンス』のコミックス14巻が9月22日に発売された。さらに25日発売の月刊『アフタヌーン』では単独表紙を予定しており、今回のスペシャル対談インタビューの完全版が掲載される。公式サイトのインタビュー記事よりもさらに長いロングバージョンだ。

TVアニメ『ワンダンス』は、9月27日にメイン声優キャストとダンスキャストが登壇する先行上映会を新宿ピカデリーにて開催予定。本編の放送は10月8日より、毎週水曜23時45分からテレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠にて開始される（一部地域を除く）。

