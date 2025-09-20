この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が切り込む！『大阪よりも儲かる！ 不動産投資のプロが実際に投資した姫路のアパートが最強だったので理由を解説します』

「大阪よりも儲かる！ 不動産投資のプロが実際に投資した姫路のアパートが最強だったので理由を解説します」と題した動画で、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が登場。



動画内では、関西エリアで実際に利益を上げた投資事例、儲かるエリア選びのポイント、そして関西独特の金融機関との付き合い方について持論を展開した。木村氏は「関西も金融機関をしっかりと理解して、当てはまるものをドーンと持ち込むと、一発で面白いことができる」と強調し、首都圏だけでなく地方でも大きな収益チャンスが存在すると示した。



動画前半では、大阪駅周辺や新大阪、京都、神戸といった知名度の高いエリアだけでなく、滋賀県の南草津や京都南部の伏見桃山、奈良の大和西大寺などの穴場にも注目すべきだと解説。「日本全体の人口減少で不動産投資は不利だと語られがちだが、滋賀県の大津や草津はむしろ人口が増えている。エリアごとの実態を見てほしい」と、固定観念に流されない視点を提示する。



さらに木村氏は、関西の金融機関に見られる「利回り重視」の審査基準に言及。「資産性が成り立たなくても、利回りさえ良ければ融資が出るのが関西の特徴」とし、「古い物件でも買えてしまうメリットがある一方、出口とタイミングには注意が必要」と投資家目線の落とし穴も指摘した。加えて「狙いたい金融機関の融資エリアをきちんとヒアリングしないと良い数字は狙えない」と述べ、金融機関ごとの“クセ”を踏まえて戦略を組む重要性を強調。



締めくくりでは、直近で木村氏のスクール生が関西の隠れたエリアで2棟一括アパートを約1億円で購入し、利回り13％・月50万円の利益を獲得した成功例を紹介しつつ、「関西は金融機関をしっかり活用し、条件に合う物件をドーンと持ち込めば一発で面白いことができる」と自信を示した。今後も関西エリアを中心に実務的な投資事例や知見を発信していく姿勢を示し、動画を結んだ。