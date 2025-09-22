【「ヴィンランド・サガ」29巻】 9月22日 発売 価格：1,012円

講談社は、マンガ「ヴィンランド・サガ」の29巻を9月22日に発売する。価格は1,012円。

本作はTVアニメ化もされた幸村誠氏のヴァイキング叙事詩。「月刊アフタヌーン」9月号で、約20年にわたる連載が完結を迎えた。

最終巻となる29巻では、ノルド人とウーヌゥ人のあいだに疑心と憎悪が芽生えるなか、トルフィンはウーヌゥ人の族長に戦争回避の策を提示する。争いは一時収束するかに見えたが、戦争強硬派が動き出したことで交渉は決裂。ついに戦争が始まり、アルネイズ村に戦争の炎が降りかかる。

【「ヴィンランド・サガ」29巻あらすじ】

ヴァイキング達が跋扈する11世紀北欧を舞台にトルフィンが本当の戦士を問う物語。父親の仇を討つために過ごした幼少期、奴隷として農場で過ごした青年期を経てトルフィンは約束の地・ヴィンランドにて平和の国の建国を目指す。小麦畑を作り順調にヴィンランド開拓を進めるトルフィン達一行。先住民族のウーヌゥ人との友好的な関係を築きつつある中、ヴィンランドに疫病が蔓延。ノルド人とウーヌゥ人との間に疑心と憎悪の感情が芽生え、互いに自分たち平和を守るため、戦争を計画する事態に発展する。ヴィンランドが「仕方ない」の魔力に飲み込まれていく中、トルフィンはウーヌゥ人の族長へヴィンランドからの撤退を宣言し、戦争回避の策を提示する。族長はこれを受け入れ、争いは一時収束するかに見えた。だが未曾有の事態を機に戦争強硬派が動き出し、交渉は決裂。ついに戦争が始まり、アルネイズ村に戦争の炎が降りかかる。ココジャナイドコカ、約束の地へ。トルフィンの夢の行方はーーー。本当の戦士を問う北欧叙事、ついに完結！



