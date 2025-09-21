ジャック・スケリントンモチーフも！香港ディズニーランド／センターストリート・ベーカリー“ディズニー・ハロウィーン・タイム2025”ドーナツ
香港ディズニーランドでは、イベント“ディズニー・ハロウィーン・タイム2025”に合わせて、パーク内のセンターストリート・ベーカリーにて、ハロウィーン・ドーナツとスケアリー・スパイダー・ドーナツを提供中。
香港ディズニーランドの「センターストリート・ベーカリー」で楽しめるハロウィーン限定メニューを紹介します！
香港ディズニーランド／センターストリート・ベーカリー“ディズニー・ハロウィーン・タイム2025”ドーナツ
価格：HK$60
販売期間：2025年9月19日から11月2日まで
香港ディズニーランドのメインストリートUSAにある「センターストリート・ベーカリー」では、毎年季節のイベントに合わせた特別なメニューを展開しています。
香港ディズニーランドのイベント“ディズニー・ハロウィーン・タイム2025”を盛り上げる限定ドーナツが登場！
白と黒で表現された「ハロウィーン・ドーナツ」と、オレンジ色で蜘蛛を大胆にあしらった「スケアリー・スパイダー・ドーナツ」の2種類。
どちらも見た目のインパクトが抜群で、パークでの思い出作りにぴったりなフォトジェニックなメニューです。
ハロウィーン・ドーナツ (Halloween Donut)
白いグレーズで覆われたドーナツに、黒いアイシングで顔の表情が描かれた一品です。
そのデザインは、映画『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の主人公、「ジャック・スケリントン」を彷彿とさせます。
特徴的な大きな目と、縫い付けられたような口の表現が、不気味でありながら愛らしい「ジャック・スケリントン」の魅力をそのままドーナツに落とし込んでいます。
スケアリー・スパイダー・ドーナツ (Scary Spider Donut)
ハロウィーンカラーのオレンジ色にグレーズされたドーナツの上に、真っ黒な蜘蛛が乗ったユニークなドーナツ。
蜘蛛の胴体と頭は丸いチョコレートでできており、8本の足がリアルに表現されています。
白いチョコレートでできた蜘蛛の巣のモチーフもトッピングされていて、細部にまでこだわった、見て楽しい、食べて美味しいデザートに仕上がっています☆
ホラーテイストでありながら、かわいい見た目も兼ね備えたドーナツ。
香港ディズニーランドのハロウィーン気分を盛り上げてくれます☆
香港ディズニーランドのセンターストリート・ベーカリーで提供されているハロウィーン限定ドーナツの紹介でした。
©Disney
