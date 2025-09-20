まさかの３分間で２枚のイエローカード…名古屋FW山岸祐也が退場処分。３点リードの状況で10人に
名古屋グランパスは9月20日、J１第30節で湘南ベルマーレとホームで対戦。FW山岸祐也が後半に退場となり、数的不利の状況となった。
山岸は３−０とリードして迎えた54分、自陣中央にて湘南の奥埜博亮へのタックルでイエローカードを提示される。
そして、その２分後、ゴールキックに競り合った際、左ひじが松本大弥の顔面に入ってしまい、危険なプレーだったとして２度目の警告を受けて退場となった。
チームの３点目を挙げていた32歳のアタッカーだが、わずか３分間で２枚のイエローカードをもらうことに。名古屋は10人での戦いを強いられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
