Samsung、低価格で小型な8.7インチAndroidタブレット「Galaxy Tab A11」を発表！日本でもWi-Fi版「SM-X133」が発売見込み
|低価格な8.7インチAndroidタブレット「Samsung Galaxy Tab A11」が登場！
Samsung Electronics（以下、Samsung）は12日（現地時間）、同社が展開する「Galaxy」ブランドにおける新商品として低価格な8.7インチAndroidタブレット「Galaxy Tab A11」を発表しています。なお、以前に紹介しているようにGalaxy Tab A11の携帯電話ネットワークに対応していないWi-Fi版「Galaxy Tab A11（型番：SM-X133）」が日本でも発売される見込みです。またインドなどではすでに発売しており、インドでは内蔵メモリー（RAM）および内蔵ストレージ、携帯電話ネットワークへの対応などによって複数のモデルが用意されています。
Galaxy Tab A11はSamsungが展開するGalaxyブランドにおける最新のエントリー向けAndroidタブレットで、日本では2023年10月に発売された「Galaxy Tab A9+」以来の約2年ぶりのGalaxy Tab Aシリーズとなる見込みとなっており、同じくGalaxy Tab Aシリーズの「Galaxy Tab A9」の後継機種となります。なお、製品名としては「A10」が飛ばされ、次期フラッグシップタブレット「Galaxy Tab S11」シリーズに合わせて「A11」となりました。
画面はパンチホールなどの切り欠きのないアスペクト比5：3の約8.7インチWXGA+（1340×800ドット）TFT液晶で、8bitカラー（約1600万色表示）や最大90Hzリフレッシュレートに対応しています。またディスプレイ面には約500万画素CMOS／広角レンズのフロントカメラが内蔵され、顔認証に対応しているとのこと。外観はシンプルながらもGalaxyブランドのアイデンティティーを忠実に受け継いだプレミアムなデザインで、サイズは約211.0×124.7×8.0mm、質量はWi-Fi版が約335g、Wi-Fi＋Cellular版が約337g、本体色はSilverとGrayの2色展開です。
またチップセット（SoC）はGalaxy Tab A9ではMediaTek製「Helio G99」でしたが、Galaxy Tab A11も同様にHelio G99となっており、CPUはオクタコア「2.2GHz Cortex-A76コア×2＋2.0GHz Cortex-A55コア×6」、GPUはデュアルコア「1068MHz Mali-G57 MC2」となっており、外部ストレージスロットとしてmicroSDXCカード（最大2TB）に対応しています。一方、背面には約800万画素CMOS／広角レンズのリアカメラが搭載されています。
その他の仕様では5100mAhバッテリー（取外不可）およびUSB Type-C端子（USB 2.0）、3.5mmイヤホンマイク端子、Dolby Atmos、デュアルステレオスピーカー、Wi-Fi 5に対応したIEEE802.11a／b／g／n／ac準拠（2.4および5GHz）の無線LAN、Bluetooth 5.3、位置情報取得（GPS、Glonass、Beidou、Galileo、QZSS）、加速度センサー、地磁気センサー、光センサーなど。NFCには非対応で、充電速度は最大15Wとのこと。
OSはAndroid 15ベースの独自ユーザーインターフェース「One UI 7」がプリインストールされています。また同梱品はGalaxy Tab A11のほか、なお、インドなどで販売されているWi-Fi＋Cellular版はSIMがnanoSIMカード（4FF）スロットとなっており、携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通りで、Wi-Fi＋Cellular版には近接センサーも搭載されているということです。
5G NR: -
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VIII
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
記事執筆：memn0ck
