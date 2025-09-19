²Ð»ö¤ÎÎÓ²È¥Ú¡¼¡¢¥Ñ¡¼»ÒÉ×ºÊ¤Î¼«ÂðÄ¾²¼¤Ë½»¤àÃËÀ¡ÖÊÉ¤âÁ´ÉôÈ´¤±¤Æ¿å¿»¤·¡£¤â¤¦½»¤á¤Ê¤¤¡×ÄÀÄË
19Æü¸á¸å0»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔËÌ¶èÀÖ±©ËÌ¤Î5³¬·ú¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó°ì¼¼¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÌÜ·â¼Ô¤«¤é110ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤äÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²Ð¸µ¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó3³¬¤Ë¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ²È¥Ú¡¼¡Ê83¡Ë¡¢¥Ñ¡¼»Ò¡Ê77¡ËÉ×ºÊÂð¡£¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É29Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¾Ã²Ð¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ìó30Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¤¿¡£
3¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤¬2¿Í¤ÏÈÂÁ÷¤ò¼Âà¡£¥Ñ¡¼»Ò¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£±ì¤òµÛ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢±¦¼ê¤Ë·Ú¤¤¤ä¤±¤É¤òÉé¤Ã¤¿¤¬Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¡£²Ð¤ÏÌó3»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£
¥Ú¡¼¤Ï³°½ÐÃæ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ñ¡¼»Ò¤Ï¡ÖÊ©ÃÅ¤Ç²Ð¤òÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤éÇ³¤¨¹¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£·Ù»ëÄ£¤ÈÅìµþ¾ÃËÉÄ£¤¬¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ð¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿3³¬¤ÎÄ¾²¼¤ÎÉô²°¤Ë½»¤àÃËÀ¤Ï¡¢²ÐºÒÈ¯À¸»þ¤Ë»Å»ö¤Ç³°½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¤é¤â¤¦Éô²°¤ËÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÄÃ²Ð¸å¡¢³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¤Ë1ÅÙÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡ÖÊÉ¤âÁ´ÉôÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¾ö¤«¤éÁ´Éô¿å¿»¤·¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦½»¤á¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÄÀÄË¤ÊÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£