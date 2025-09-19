¥µ¥Þー¥Ê¥¤¥È°ìÉô¤ÎÍÎÁ´ÑÍ÷ÀÊ¤Ç²Ö²Ð½½Ê¬¤Ë¸«¤¨¤º¡Ä¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤¬ÊÖ¶â¤«¥Á¥±¥Ã¥ÈÂ£Äè¤ÎÂÐ±þ¤òÈ¯É½
¡¡8·î¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«¤´¤·¤Þ¶Ó¹¾ÏÑ¥µ¥Þー¥Ê¥¤¥ÈÂç²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£¼¯»ùÅç»Ô¤Ï19Æü¡¢ÌÚ¤Î±Æ¶Á¤Ç½½Ê¬¤Ë²Ö²Ð¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤ÍÎÁ¤Î´ÑÍ÷ÀÊ¤¬°ìÉô¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÀÊ¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤ÎÊÖ¶â¡¢¤Þ¤¿¤Ï2026Ç¯¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÂ£Äè¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8·î¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«¤´¤·¤Þ¶Ó¹¾ÏÑ¥µ¥Þー¥Ê¥¤¥ÈÂç²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç²Ö²Ð¤¬½½Ê¬¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÍÎÁ¤Î´ÑÍ÷ÀÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀÊ¤Ï2024Ç¯¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ö²Ð¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»ö¾Ý¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤Ïº£²ó¡¢È¯³Ð¤·¤¿Åö½éÊÖ¶â¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¤·¤¿¤¬¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤ÎÁ´³Û¤òÊÖ¶â¡¢¤Þ¤¿¤Ï2026Ç¯¤ÎºÇÂç4¿Í¤¬ºÂ¤ì¤ëAÀÊ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÂ£Äè¡¢¤É¤Á¤é¤«´õË¾¤¹¤ëÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¯»ùÅç»Ô´Ñ¸÷¿¶¶½²Ý¤Î°ÂÅÄÄ¾¹â²ÝÄ¹¤Ï¡ÖÍèÇ¯ÅÙ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸¡¾Ú¤·¡¢ÀÊ¤ÎÇÛÃÖ¤ò¹©É×¤¹¤ë¤Ê¤É¸«Ä¾¤·¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£