¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¹¥¤¤Ê¤Þ¤ÞÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¼Ò²ñ¤Ë¡×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹¥¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿·¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥ì¡¼¥Ù¥ë¤¬ÅÐ¾ì
¶â»Ò¤ß¤æ¤µ¤ó¤äÀÞÅÄÎÃ²Æ¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢SNS¤Ç¤Î¥Ð¥º¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿³ô¼°²ñ¼ÒUniiique(°Ê²¼¡¢Uniiique)¤Ï¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹¥¤¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ËÆÃ²½¤·¤¿»ö¶ÈÉô¡ÖCONNECT¡×(¥³¥Í¥¯¥È)¤ò¿·Àß¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¼«¿È¤¬³°Éô´ë¶È¤äZÀ¤Âå¤Ë¸þ¤±¤ÆSNS¹ÖµÁ¤ò¼Â»Ü
CONNECT¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤Î¸ÄÀ¤È¥È¥ì¥ó¥É¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¡È¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡£¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡£¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¡£¼ãÇ¯ÁØ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø¤Î¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤ò´µ¯¤·¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿Í¸ý¤Î³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µìÍèÅª¤Ê¼Â¶ÈÃÄ·¿¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢SNSÈ¯¿®¤ò¼´¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¡È¹¥¤¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¡É¤ò¼Â¸½¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊCONNECT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤¹¤ë¡£
¢£²áµî¤Î·Ð¸³¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¡ÈÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡É¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹
CONNECT¤Ç¤Ï¡¢Uniiique¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÂÎÀ©¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î°éÀ®ÊýË¡¤òºÎÍÑ¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤È¤â¤ËSNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤òºî¤ê¡¢SNS¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¤È¡¢³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Äê´üÅª¤Ë¼ÒÆâ¤Î¹Ö½¬¤ä¼Ò³°¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ò»²²Ã¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¼«¿È¤Î¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¸þ¾å¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤âÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤½¤¦¤À¡£
CONNECT»ö¶ÈÉô¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë°ëÂóÇÏ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»ä¼«¿È¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤é¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢´ÝË·¼ç¤ÇËèÆüÎý½¬¤ËÎå¤à¤Ê¤«¡¢ËÜµ¤¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âç³ØÆþ³Ø¤ÈÆ±»þ¤Ë¡È¿ÈÄ¹¡É¤È¤¤¤¦¸½¼ÂÅª¤ÊÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢¶¥µ»¤È¤·¤Æ¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤Ï¿È¤ò°ú¤¯·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¹¥¤¤Ç»Ï¤á¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶¥µ»À¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¾Íè¤ä»Å»ö¤È¤Î´Ø·¸¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ØÂ³¤±¤ë¤«¡¢¤ä¤á¤ë¤«¡Ù¤Î2Âò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¶ìÇº¤òÏÃ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Öº£¤Î»þÂå¡¢SNS¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤ÊÈ¯¿®¼êÃÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î³Ú¤·¤µ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¼«¸ÊÉ½¸½¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò¡¢²æ¡¹¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¡È¥×¥í¡É¤ä¡È¼Â¶ÈÃÄ¡É¤ËÂ°¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤â·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¡¢CONNECT¤È¤¤¤¦¥ì¡¼¥Ù¥ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¡ÈÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡É¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¹¥¤¤Ê¤Þ¤ÞÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤«¤éCONNECT¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢CONNECT½êÂ°¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ò°ìÉô¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
µÆÌî¼ùÆà(Juna Kikuno)¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÎò18Ç¯¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤È¹ñÂÎ¡¢½Õ¤Î¹â¹»¥Ð¥ì¡¼3Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢V¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¸½ºß¤ÏÃÏ¸µ¡¦ÉÙ»³¸©¤Ç¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ôÌó26Ëü¿Í¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°á³ÞÇµ°¦(Noa Kinugasa)¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÎò18Ç¯¡£¶¯¹ë¤Î¶¦±É³Ø±à½Ð¿È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½àÍ¥¾¡¤Ç½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼3°Ì¡¢¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¤Ç°ñ¾ë¹ñÂÎÍ¥¾¡¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£¸½ºß¤Ï¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¡ÖOSAKABEACH OPEN¡×Í¥¾¡¡£2028Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¡£
±ÝËÜ¼ùÍå(Jura Enomoto)¡£Î¦¾åÎò12Ç¯¡£¼ïÌÜ¤ÏÁö¤êÉýÄ·¤Ó/100¥á¡¼¥È¥ë¡£Âç³Ø»þÂå¤Ï¥¤¥ó¥«¥ì2°Ì¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢¸½ºß¤Ï¼Â¶ÈÃÄ¡Ö¥¢¥¹¥È¥é¥¤¥¢ÌÀÀÐA.C.¡×¤Ë½êÂ°¡£¡È¥à¥»Ò¡É¤È¤·¤ÆÎ¦¾å¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î³Ú¤·¤µ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£
ËÜ¾ëçýÌï²Â(Mayaka Honjo)¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Îò15Ç¯¡£Ãæ³Ø¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ2°Ì¤ò2²ó·Ð¸³¤·¡¢¹â¹»¤Ç¤âÁ´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¡£¸½ºß¤Ï¤Ê¤Ç¤·¤³¥ê¡¼¥°1Éô¤ÎÂç³Ø½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¡ÖÆüÂÎÂçSMG²£ÉÍ¡×¤Ë½êÂ°¡£¤â¤È¤â¤ÈSNS³èÆ°¤Ï°ìÀÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î³«Àß¸å¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯20Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¥ê¥º¥à¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ£µÜ¤¨¤Ê(Ena Fujimiya)¡£ÌîµåÎò12Ç¯¡£¸½ºß¤Ï¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¥Á¡¼¥à¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ñÌ£¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢SNS¤ÇÌîµå¤ÎÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¡£
³Þ°æºÌ°¦(Kiari Kasai)¡£¶¥µ»Îò16Ç¯¡£¶¥µ»¤ÏÁö¤êÉýÄ·¤Ó¡£JR¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2°Ì¡¢Á´Ãæ2°Ì¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖÀÅ²¬PHOENIX¡×¤Ç¸½ÌòÁª¼ê·ó¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¼ñÌ£¤Î¥À¥ó¥¹¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢Î¦¾å¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¹¤á¤ë¡Ö¥ê¥¯¥¸¥ç(Î¦¾å½÷»Ò)¡×¤È¤·¤Æ¡¢Î¦¾å¶¥µ»¤È¤½¤ì¤ËÄÌ¤º¤ëÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³¤·î¤é¤ó(Ran Kaizuki)¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ï¥´¥ë¥Õ¤Î¶¯¹ë¹»¤ËÆþÉô¡£¹â¹»¿Ê³Ø¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢»Ð¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖHELLOYOUTH¡×¤ÎÉû¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥´¥ë¥Õ¤Î¸ø¼°»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆSNS¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ß¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¡×¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Ç¶¥µ»¤ä¶È³¦¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹CONNECT¤Îº£¸å¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¼«¿È¤¬³°Éô´ë¶È¤äZÀ¤Âå¤Ë¸þ¤±¤ÆSNS¹ÖµÁ¤ò¼Â»Ü
CONNECT¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤Î¸ÄÀ¤È¥È¥ì¥ó¥É¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¡È¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡£¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡£¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¡£¼ãÇ¯ÁØ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø¤Î¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤ò´µ¯¤·¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿Í¸ý¤Î³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¢£²áµî¤Î·Ð¸³¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¡ÈÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡É¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹
CONNECT¤Ç¤Ï¡¢Uniiique¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÂÎÀ©¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î°éÀ®ÊýË¡¤òºÎÍÑ¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤È¤â¤ËSNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤òºî¤ê¡¢SNS¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¤È¡¢³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Äê´üÅª¤Ë¼ÒÆâ¤Î¹Ö½¬¤ä¼Ò³°¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ò»²²Ã¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¼«¿È¤Î¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¸þ¾å¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤âÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤½¤¦¤À¡£
CONNECT»ö¶ÈÉô¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë°ëÂóÇÏ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»ä¼«¿È¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤é¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢´ÝË·¼ç¤ÇËèÆüÎý½¬¤ËÎå¤à¤Ê¤«¡¢ËÜµ¤¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âç³ØÆþ³Ø¤ÈÆ±»þ¤Ë¡È¿ÈÄ¹¡É¤È¤¤¤¦¸½¼ÂÅª¤ÊÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢¶¥µ»¤È¤·¤Æ¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤Ï¿È¤ò°ú¤¯·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¹¥¤¤Ç»Ï¤á¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶¥µ»À¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¾Íè¤ä»Å»ö¤È¤Î´Ø·¸¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ØÂ³¤±¤ë¤«¡¢¤ä¤á¤ë¤«¡Ù¤Î2Âò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¶ìÇº¤òÏÃ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Öº£¤Î»þÂå¡¢SNS¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤ÊÈ¯¿®¼êÃÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î³Ú¤·¤µ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¼«¸ÊÉ½¸½¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò¡¢²æ¡¹¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¡È¥×¥í¡É¤ä¡È¼Â¶ÈÃÄ¡É¤ËÂ°¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤â·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¡¢CONNECT¤È¤¤¤¦¥ì¡¼¥Ù¥ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¡ÈÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡É¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¹¥¤¤Ê¤Þ¤ÞÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤«¤éCONNECT¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢CONNECT½êÂ°¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ò°ìÉô¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
µÆÌî¼ùÆà(Juna Kikuno)¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÎò18Ç¯¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤È¹ñÂÎ¡¢½Õ¤Î¹â¹»¥Ð¥ì¡¼3Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢V¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¸½ºß¤ÏÃÏ¸µ¡¦ÉÙ»³¸©¤Ç¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ôÌó26Ëü¿Í¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°á³ÞÇµ°¦(Noa Kinugasa)¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÎò18Ç¯¡£¶¯¹ë¤Î¶¦±É³Ø±à½Ð¿È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½àÍ¥¾¡¤Ç½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼3°Ì¡¢¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¤Ç°ñ¾ë¹ñÂÎÍ¥¾¡¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£¸½ºß¤Ï¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¡ÖOSAKABEACH OPEN¡×Í¥¾¡¡£2028Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¡£
±ÝËÜ¼ùÍå(Jura Enomoto)¡£Î¦¾åÎò12Ç¯¡£¼ïÌÜ¤ÏÁö¤êÉýÄ·¤Ó/100¥á¡¼¥È¥ë¡£Âç³Ø»þÂå¤Ï¥¤¥ó¥«¥ì2°Ì¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢¸½ºß¤Ï¼Â¶ÈÃÄ¡Ö¥¢¥¹¥È¥é¥¤¥¢ÌÀÀÐA.C.¡×¤Ë½êÂ°¡£¡È¥à¥»Ò¡É¤È¤·¤ÆÎ¦¾å¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î³Ú¤·¤µ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£
ËÜ¾ëçýÌï²Â(Mayaka Honjo)¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Îò15Ç¯¡£Ãæ³Ø¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ2°Ì¤ò2²ó·Ð¸³¤·¡¢¹â¹»¤Ç¤âÁ´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¡£¸½ºß¤Ï¤Ê¤Ç¤·¤³¥ê¡¼¥°1Éô¤ÎÂç³Ø½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¡ÖÆüÂÎÂçSMG²£ÉÍ¡×¤Ë½êÂ°¡£¤â¤È¤â¤ÈSNS³èÆ°¤Ï°ìÀÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î³«Àß¸å¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯20Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¥ê¥º¥à¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ£µÜ¤¨¤Ê(Ena Fujimiya)¡£ÌîµåÎò12Ç¯¡£¸½ºß¤Ï¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¥Á¡¼¥à¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ñÌ£¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢SNS¤ÇÌîµå¤ÎÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¡£
³Þ°æºÌ°¦(Kiari Kasai)¡£¶¥µ»Îò16Ç¯¡£¶¥µ»¤ÏÁö¤êÉýÄ·¤Ó¡£JR¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2°Ì¡¢Á´Ãæ2°Ì¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖÀÅ²¬PHOENIX¡×¤Ç¸½ÌòÁª¼ê·ó¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¼ñÌ£¤Î¥À¥ó¥¹¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢Î¦¾å¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¹¤á¤ë¡Ö¥ê¥¯¥¸¥ç(Î¦¾å½÷»Ò)¡×¤È¤·¤Æ¡¢Î¦¾å¶¥µ»¤È¤½¤ì¤ËÄÌ¤º¤ëÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³¤·î¤é¤ó(Ran Kaizuki)¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ï¥´¥ë¥Õ¤Î¶¯¹ë¹»¤ËÆþÉô¡£¹â¹»¿Ê³Ø¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢»Ð¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖHELLOYOUTH¡×¤ÎÉû¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥´¥ë¥Õ¤Î¸ø¼°»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆSNS¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ß¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¡×¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Ç¶¥µ»¤ä¶È³¦¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹CONNECT¤Îº£¸å¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£