¡ÖAMD Radeon Software Adrenalin 25.9.2¡×¸ø³«¡¢BF6ºÎÍÑ¤ÎEA Javelin¥¢¥ó¥Á¥Á¡¼¥È¤ÈRadeon Anti-Lag¤¬´³¾ÄÃæ
ÊÆAMD¤Ï9·î18Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Æ±¼Ò¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¸þ¤±¤ÎºÇ¿·¥É¥é¥¤¥Ð¡ÖAMD Radeon Software Adrenalin 25.9.2¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Software Adrenalin¤«¤é´ÊÃ±¤ËÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤³¤Ã¤½¤êÅêÆþ¤µ¤ì¤¿Radeon RX 7700¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡£¿·È¯Çä¤Î¡Ø¥À¥¤¥¤¥ó¥°¥é¥¤¥È¡§¥¶¡¦¥Ó¡¼¥¹¥È¡ÊDying Light: The Beast¡Ë¡Ù¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡ØCronos: The New Dawn¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤Ãæ¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¸½¾Ý¤ä,
Windows Mixed Reality»ÈÍÑ»þ¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢´ûÃÎ¤ÎÉÔ¶ñ¹çÍó¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ÆÂ¿¿ô¤ÎÌäÂê¤¬Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û´ûÃÎ¤ÎÌäÂê
Radeon RX 7900¥·¥ê¡¼¥º¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹À½ÉÊ¤Ç¡ØThe Last of Us Part II¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤Ãæ¤Ë¡¢¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÉÔÄê´ü¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¸½¾Ý¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
Radeon RX 9070¥·¥ê¡¼¥º¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹À½ÉÊ¤ÇNBA 2K25¤ÎMyCareer¥â¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¤Ãæ¤Ë¡¢¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÉÔÄê´ü¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¸½¾Ý¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
AMD Ryzen AI 300¥·¥ê¡¼¥º¤ª¤è¤ÓRyzen 8000¥·¥ê¡¼¥º¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤òÅëºÜ¤·¤¿°ìÉô¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢FBC: Firebreak¤ò¥×¥ì¥¤Ãæ¤Ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÉÔÄê´ü¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¸½¾Ý¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
Radeon RX 7000¥·¥ê¡¼¥º¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹À½ÉÊ¤ÇGTFO¤ò¥×¥ì¥¤Ãæ¤Ë¡¢¥¹¥¥ã¥ó°ÜÆ°¥é¥¤¥ó¤Î·çÂ»¡Ê¥Ç¡¼¥¿ÇËÂ»¡Ë¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ñ¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤òÍ¸ú¤Ë¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡Ø¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Ñ¥ó¥¯ 2077¡Ù¤Î¥»¡¼¥Ö¥²¡¼¥à¤òÆÉ¤ß¹þ¤àºÝ¤Ë¡¢¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤ä¥É¥é¥¤¥Ð¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
°ìÉô¤ÎAMD Radeon¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹À½ÉÊ¡ÊRadeon RX 7000¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÃÄê¤ÎVR¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·80Hz¤Þ¤¿¤Ï90Hz¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢²èÌÌ¤Î¥«¥¯¤Ä¤¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
Radeon RX 7900 GRE¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹À½ÉÊ¤ÇYouTube¤ò»ëÄ°¤·¤Ê¤¬¤é¡ØWorld of Warcraft¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¡¢ÃÇÂ³Åª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
°ìÉô¤ÎAMD¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹À½ÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢EA Javelin¥¢¥ó¥Á¥Á¡¼¥È¤ÈRadeon Anti-Lag¤òÍ¸ú¤Ë¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÉÔÄê´ü¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¸½¾Ý¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
