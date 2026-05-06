LGエレクトロニクス・ジャパンは5月中旬から、27インチの4Kモニター「27U711B-B」をLG公式オンラインショップと一部LG指定販売店で順次発売する。予想実売価格は4万2000円前後。●広視野角・高い色再現性 目の負担を軽減する機能も搭載新製品は広視野角・鮮やかな色再現のIPSパネルを採用した4Kモニター。上下178度／左右178度の広視野角で、広色域なデジタルシネマ規格「DCI-P3」を90％カバーし、HDR10にも対応している。フ