【東京ゲームショウ2025】 会期：9月25日～9月28日 ビジネスデイ 9月25日10時～17時/9月26日10時～17時 一般公開日 9月27日9時30分～17時/9月28日9時30分～16時30分 会場：幕張メッセ

マウスコンピューターは、9月25日から9月28日まで幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2025」における同社ステージ情報を公開した。

ステージでは各日4回、多彩なゲストを迎えトークセッション、ゲームプレイイベント、ゲーム開発者による開発秘話、スペシャルステージなどのイベントが予定されている。詳細は、マウスコンピューター「TOKYO GAME SHOW 2025」出展特設ページで確認できる。

ステージイベント一例

9月25日（木）

10時30分～11時30分

G TUNE新製品発表：トークセッション

出演：マウスコンピューター 代表取締役社長 軣秀樹、マウスコンピューター 開発・購買本部 製品部 エキスパート 林田奈美

DetonatioN FocusMe所属ネフライト なるお 板橋ザンギエフ

※敬称略

9月26日（金）

10時30分～11時30分

NEXTGEAR新製品発表：ストリーマートークセッション

出演：マウスコンピューター 開発・購買本部 製品部 エキスパート 林田奈美 他ゲスト

※敬称略

9月27日（土）

12時30分～13時30分

NEXTGEAR × スペシャルステージ

ゲストあり

※敬称略

※ステージの時刻については、変更の可能性がございます。

