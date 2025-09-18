テクニカルポイント ドル円 １４７円台にポイント
148.72 エンベロープ1%上限（10日間）
148.67 200日移動平均
148.49 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
147.85 一目均衡表・雲（上限）
147.45 21日移動平均
147.32 一目均衡表・基準線
147.25 10日移動平均
147.04 一目均衡表・転換線
146.93 現値
146.73 一目均衡表・雲（下限）
146.42 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
146.21 100日移動平均
145.78 エンベロープ1%下限（10日間）
FOMC後にNY夕方に１４７円台を付け、今朝も一時１４７円１５銭まで上昇。その上１４７．２５に１０日線、１４７．４５に２１日線があり、上値抵抗水準となっている。
