テクニカルポイント ドル円 １４７円台にポイント テクニカルポイント ドル円 １４７円台にポイント

148.72 エンベロープ1%上限（10日間）

148.67 200日移動平均

148.49 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

147.85 一目均衡表・雲（上限）

147.45 21日移動平均

147.32 一目均衡表・基準線

147.25 10日移動平均

147.04 一目均衡表・転換線

146.93 現値

146.73 一目均衡表・雲（下限）

146.42 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

146.21 100日移動平均

145.78 エンベロープ1%下限（10日間）



FOMC後にNY夕方に１４７円台を付け、今朝も一時１４７円１５銭まで上昇。その上１４７．２５に１０日線、１４７．４５に２１日線があり、上値抵抗水準となっている。

