148.72　エンベロープ1%上限（10日間）
148.67　200日移動平均
148.49　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
147.85　一目均衡表・雲（上限）
147.45　21日移動平均
147.32　一目均衡表・基準線　
147.25　10日移動平均
147.04　一目均衡表・転換線
146.93　現値
146.73　一目均衡表・雲（下限）
146.42　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
146.21　100日移動平均
145.78　エンベロープ1%下限（10日間）

FOMC後にNY夕方に１４７円台を付け、今朝も一時１４７円１５銭まで上昇。その上１４７．２５に１０日線、１４７．４５に２１日線があり、上値抵抗水準となっている。