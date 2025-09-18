TWICEが、日本でのツアー『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』を9月17日に東京ドームで完走。メンバーのJEONGYEON（ジョンヨン）が終演後のオフショットをInstagramで公開した。

【写真】ライブ終了直後の仲良しなジョンヨン＆ツウィ【写真】東京ドーム公演中のTWICE集合ショット

■ニット帽にキャラのスリッパで「可愛くてかっこいい」TWICEジョンヨン

『TWICE WORLD TOUR IN JAPAN』は6度目のワールドツアーの日本公演。ジョンヨンはこの公演の終了後に撮ったと思われる写真を、当日のうちにアップしてファンを喜ばせた。

ジョンヨンはアンコールで登場した際の衣装で、黒いニット帽にメンバーの顔がプリントされたグッズのTシャツ、ダメージジーンズというボーイッシュなコーディネート。足元には自身のキャラクターであるジョンブリーのスリッパを可愛く合わせた。

1、2枚目のセルフィーではクールな表情を浮かべているが、3、4枚目にTZUYU（ツウィ）が加わると、ウインクしたり楽しそうな表情に。ホルターネック姿のツウィはジョンヨンに密着し、仲の良さがうかがえる。

またジョンヨンはキャプションに「東京ドーム行くよ!!!!!!!!!」とハングルで記しているが、これはTWICEが2019年に初めて東京ドーム公演を行った際の煽りの再現。ツウィもコメントで「行くよ!!」と書き込んでおり、ふたりともライブの余韻を噛み締めているようだ。

SNSでは「もう投稿してくれるの嬉しい！」「イケメンすぎるやろおお」「心の栄養…」「可愛いしかっこいいし」「美人すぎる」「ライブ最高だったよ！」と様々な感想が寄せられている。

■『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』東京ドーム公演の様子