音楽サブスク最大手Spotifyがついにロスレス音質に対応──この話題について、イヤホン・ヘッドホン専門店“eイヤホン”のPRスタッフで2代目イヤホン王子こと、ゆーでぃさんが最新動画「【解説&比較】Spotifyロスレス到来！そもそもロスレスとは？？他のサブスクと何が違うの？徹底解説！！」で詳細に語った。



動画冒頭でゆーでぃさんは「Spotifyロスレスがついに来たということで、その話をしていこうと思います」と切り出し、長らくロスレス音質を待ち望んだファンの期待に応えるべく、まずは『ロスレス』とは何かを改めて丁寧に解説。「MP3やYouTubeの音源はデータを軽くするために音を削っているが、ロスレスは“何も削っていないので、高音質で聴ける”」と説明し、Spotifyが採用したFlac形式についても「CDと同じ音質を保てる」と語った。



一方で「メリットだけでなく、デメリットもある」とゆーでぃさん。特にiPhoneユーザーに向けて「iPhoneはAACというロッシー圧縮のコーデックしか対応していない。要するにロスレスにフル対応してない」と述べ、「Bluetoothワイヤレスイヤホンの場合、ロスレスの恩恵は限定的」と実用面も解説している。また、「ファイルサイズが大きく、スマホ容量や通信量も増える」と、ロスレス特有の注意点にも言及した。



動画後半は、実際に複数のサービスでロスレス音源を比較。「Amazon Music、Apple Music、Cobasとも比べると、『Cobasがぶっちぎりで音がいい』。Apple Musicは『明らかにAmazon MusicやSpotifyよりクリアで、ちょっと立体的に聞こえる』」と自身の耳で感じた印象を率直に述べている。その上で「Spotifyは今回ロスレスになって、ようやく標準値になったな、という感じ」と、従来から指摘されてきた音質の“悪さ”についても言及。「ただし、Spotifyは『UIがとにかく優秀で、製品との連携も抜群。iPhone利用で音質差をそんなに感じないなら、選択肢として十分アリ』」と総評した。



