ローソン 全29種のクリスマスケーキの予約開始/創業50周年を記念し、苺を50個使った至福のストロベリーケーキや少人数にぴったりの3.5号サイズなど
ローソンは、9月16日から全国の1万4,051店舗(ローソンストア100を除く)で、クリスマスケーキの予約受付を開始した。
2025年は、創業50周年を記念して苺を50個使った「Uchi Café 至福のストロベリークリスマス 6号」(税込14,920円)や、2〜3人向けの3.5号サイズのケーキ、専門店監修品・キャラクターコラボ品、自由に装飾できるシンプルなDIYケーキ、特定原材料8品目不使用のケーキなど、全29種をラインアップしている。
【予約受付期間】
9月16日〜12月18日
※アプリ予約は9月16日〜12月13日
【お渡し期間】
12月19日〜12月25日
予約受付期間、お渡し期間は商品により異なる場合がある。一部店舗では、ローソンアプリによる予約を取り扱っていない。沖縄エリア・ナチュラルローソンでは、一部メニューとアイテム数が異なる。また、申込み状況によっては、予約期限より前に受付を終了する場合がある。〈創業50周年を記念したスペシャルクリスマスケーキ〉
ローソンは2010年から、原材料や製法にこだわった税込10,000円を超える専門店品質のスペシャルクリスマスケーキを提供している。2025年は、創業50周年を記念し、苺50個を使用した至福のストロベリークリスマスケーキをラインアップする。
ローソン「至福のストロベリークリスマス 6号」
ローソン「至福のストロベリークリスマス 6号」カット
◆「Uchi Café 至福のストロベリークリスマス 6号」(オリジナル保冷バッグ付)
6〜8人向け、税込14,920円
創業50周年を記念し、ケーキのトッピング･サンド･別添えで計50個の苺を使用した。ケーキ部分には、北海道産小麦の小麦粉や、乳本来の味と香りを生かした「カルピスバター」を使ったスポンジ、北海道産の生乳から作った乳脂肪分40%の純生クリームを使用。さらに、ストレスに配慮した環境で育つ鶏から産まれた「平飼いたまご」を一部使用した。トッピングとスポンジの間のサンド部分には、福岡県産「あまおう苺」を使用している。なお、別添えの苺は、品種･産地指定ではない。
※あまおう苺は天候不良などによる生育不良があった場合、他品種に変更する場合がある。苺の大きさは、生育状況により大小があるため、写真の数量とは異なる場合がある。
【オリジナル保冷バッグサイズ】
約縦35.0×横30.0×幅23.0cm
ローソン「至福のストロベリークリスマス 6号」付属品〈スノーボンブから2〜3人向けの3.5号サイズ発売〉
◆「小さなスノーボンブ3.5号」
2〜3人向け、税込2,420円
スポンジの上に、苺の程よい酸味と果肉の食感が楽しめる苺プレザーブ(苺ソース)とホイップカスタードクリームをのせ、コクのあるホイップクリームで覆った。
ローソン「小さなスノーボンブ 3.5号」
◆「小さなチョコボンブ3.5号」
2〜3人向け、税込2,500円
ココアスポンジの上に、アーモンドペースト入りのプラリネクリーム、チョコチップ、ココアスポンジ生地、チョコホイップクリームをのせ、チョコクリームで覆った。
ローソン「小さなチョコボンブ 3.5号」
◆「ふわふわスノーボンブ 5号」
4〜6人向け、税込3,500円
苺を丸ごと3粒使用し、ホイップクリームや、バニラシード入りのホイップカスタードクリームと組み合わせた。
ローソン「ふわふわスノーボンブ 5号」
◆「ザクザクチョコボンブ 5号」
4〜6人向け、税込3,500円
チョコ掛けしたアーモンドクランチやチョコチップのザクザクとした食感がクセになる味わい。
ローソン「ザクザクチョコボンブ 5号」〈専門店監修のクリスマスケーキ〉
◆「Uchi Café×GODIVA ショコラノエル4号」
3〜4人向け、税込5,250円
「GODIVA」監修のショコラケーキ。ビスキュイショコラに、チョコクランチ、ガナッシュクリーム、ミルクチョコレートムースなどを重ね、グラサージュ掛けした後、カカオニブ･ピスタチオ･フリーズドライラズベリーをトッピングした。濃厚なショコラの味わいと芳醇なカカオの香りが楽しめる。
ローソン「Uchi Café×GODIVA ショコラノエル 4号」
◆「Uchi Café×HENRI CHARPENTIER(アンリ･シャルパンティエ) ノエル･ド･モンブラン 3.5号」
2〜3人向け、税込4,400円
洋菓子ブランド「アンリ･シャルパンティエ」監修のクリスマスケーキ。タルトの上に、ダマンド生地、和栗クリーム、スポンジ、ホイップクリームを重ね、モンブランクリームを絞り、和栗をトッピングした。
ローソン「Uchi Café×HENRI CHARPENTIER ノエル･ド･モンブラン 3.5号」
◆「Uchi Café×森半 お抹茶ケーキ(4号相当)」
3〜4人向け、税込4,020円
京都･宇治の老舗お茶ブランド「森半」監修のケーキ。スポンジ、ガナッシュ、クリーム、ムース、グラサージュのすべてに抹茶を使用している。
ローソン「Uchi Café×森半 お抹茶ケーキ(4号相当)」
◆「Uchi Café×Milk 白いチーズケーキ 4号」
3〜4人向け、税込4,100円
生クリーム専門店「Milk」監修の、ミルク感を楽しめるチーズケーキ。クッキーの上に、濃厚な味わいのベイクドチーズ、なめらかな食感のレアチーズムースをのせ、ホイップクリームを絞った。
ローソン「Uchi Café×Milk 白いチーズケーキ 4号」〈自分で装飾できるシンプルなDIYケーキ〉
◆「Uchi Café シンプルショートケーキ 5号」
4〜6人向け、税込2,290円
トッピングがないシンプルなショートケーキ。スポンジの上に、ホイップクリーム、ピーチを重ね、ホイップクリームをトッピングした。チョコペン、チョコプレート、スイーツ、フルーツなどは付属しない。
ローソン「シンプルショートケーキ 5号」
◆「Uchi Café シンプルチョコレートケーキ 5号」
4〜6人向け、税込2,610円
ココアスポンジの上に、チョコクリーム、チョコチップを重ね、天面にチョコクリームをトッピングした。チョコペン、チョコプレート、スイーツ、フルーツなどは付属しない。
ローソン「シンプルチョコレートケーキ 5号」〈バンド、キャラクターとのコラボレーションケーキ〉
◆「Uchi Café×Mrs. GREEN APPLE MGAクリスマスケーキ 4号」
3〜4人向け、税込4,370円
「Mrs. GREEN APPLE」監修のクリスマスケーキ。スポンジにピーチ、パイン、苺ジャムを重ね、ホイップクリームをトッピングした。メンバーイラストのピックシートをつけており、ケーキBOX記載の専用コードにアクセスすると、メンバーからのクリスマスメッセージ動画を見ることができる。
ローソン「Uchi Café×Mrs. GREEN APPLE MGAクリスマスケーキ 4号」
◆「シナモロール クリスマスケーキ 4号」
3〜4人向け、税込4,800円
サンリオの人気キャラクター「シナモロール」をイメージしたクリスマスケーキ。スポンジの上にストロベリークリーム、ホイップクリームを重ね、天面に赤いグラサージュ、ストロベリークリームをトッピングし、サンタ帽をかぶったシナモロールを描いた。「シナモロール」のイラスト入りのクリスマスプレート(約直径15.0×高さ1.8cm)が付属する。
ローソン「シナモロール クリスマスケーキ 4号」
ローソン「シナモロール クリスマスケーキ 4号」プレート
◆「可哀想に!クリスマスケーキ 4号」
3〜4人向け、税込4,830円
人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」とコラボレーションしたクリスマスケーキ。スポンジの上に、パイン、ピーチを重ね、天面にホイップクリームをトッピングした。キャラクターのピックシート･キーホルダー付き。
ローソン「可哀想に!クリスマスケーキ 4号」
ローソン「可哀想に!クリスマスケーキ 4号」ピックシート･キーホルダー〈ショートケーキは4･5･6号の全3種〉
◆「Uchi Café 苺のショートケーキ」
4号(3〜4人前):税込3,990円
5号(4〜6人前):税込4,990円
6号(6〜8人前):税込5,990円
ローソン「Uchi Café 苺のショートケーキ」4･5･6号
なめらかな口どけの北海道産生クリーム入りホイップクリームと、国産小麦の小麦粉を使用したふわふわ･しっとりした食感のスポンジで仕上げた定番メニュー。小麦粉に占める割合のうち、国産小麦粉を10%使用している。帯を外してもきれいな見栄えを保てるよう、クリームが付きにくいフィルム帯を使った。
ローソン「Uchi Café 苺のショートケーキ」〈ナポレオンパイやブッシュドノエルなどもラインアップ〉
◆「ナポレオンパイ」
3〜4人向け、税込4,990円
サクサクとした食感のパイ生地と、オレンジリキュール入りのホイップカスタードクリームを3層に重ね、ホイップクリームと苺をトッピングしている。
ローソン「ナポレオンパイ」
◆「フルーツタルト 4号」
3〜4人向け、税込3,710円
黄桃・白もも・パイン・洋ナシ・苺の5種のフルーツをたっぷりと乗せた。
ローソン「フルーツタルト 4号」
◆「ブッシュ･ド･ノエル」
3〜4人向け、税込4,100円
ココアスポンジにホイップクリームやチョコホイップクリーム、ガナッシュクリーム、チョコチップを合わせた。
ローソン「ブッシュ･ド･ノエル」
◆「しっとりチーズスフレ 5号」
4〜6人向け、税込3,120円
ローソン「しっとりチーズスフレ 5号」
◆「くちどけミルクレープ 6号」
6〜8人向け、税込4,020円
ローソン「くちどけミルクレープ 6号」
◆「苺のクリスマスケーキ 4号」
3〜4人向け、税込2,790円
ローソン「苺のクリスマスケーキ 4号」
◆「チョコレートのクリスマスケーキ 4号」
3〜4人向け、税込2,790円
ローソン「チョコレートのクリスマスケーキ 4号」
◆「ティラミス(4号相当)」
3〜4人向け、税込3,000円
ローソン「ティラミス(4号相当)」〈アソートやアレルギー対応品も〉
◆「ショートケーキ詰め合わせ 8個」
4〜8人向け、税込4,970円
【セット内容】
･ショートケーキ(ホイップクリーム)
･ストロベリーとラズベリーのケーキ
･チョコクリームとクッキークリームのケーキ
･チョコケーキ(板チョコ)
･苺ミルクケーキ
･ショートケーキ(苺風味ホイップクリーム)
･チョコケーキ(星チョコ)
･チョコケーキ(カールチョコ)
ローソン「ショートケーキ詰め合わせ 8個」
◆「プチフールクリスマス詰め合わせ 12個」
6〜12人向け、税込3,890円
【内容】
･マンゴーレアチーズカップ
･マンゴーケーキ
･ネクターピーチケーキ
･ラズベリーレアチーズカップ
･ブルーベリータルト
･マカロンタルト(チョコ)
･マカロンタルト(ストロベリー)
･マロンタルト
･ピスタチオタルト
･チョコケーキ
･宇治抹茶ケーキ
･ミルキータルト
ローソン「プチフールクリスマス詰め合わせ 12個」
◆「卵･乳･小麦を使わないケーキ 5号」
4〜6人向け、店頭価格:3,930円、宅配価格:5,290円(各税込)
特定原材料8品目不使用。
ローソン「卵･乳･小麦を使わないケーキ 5号」
◆「卵と乳と小麦不使用のチョコレートケーキ 5号」
4〜6人向け、宅配価格:税込6,420円
特定原材料8品目不使用。
ローソン「卵と乳と小麦不使用のチョコレートケーキ 5号」〈早期予約・アプリ予約で特典も〉
【予約特典でからあげクン1食(5個入り)がもらえる】
店頭またはローソンアプリで「Uchi Café 苺のショートケーキ」(4号・5号・6号)を1点予約すると、「からあげクン」(レギュラー・レッド・北海道チーズ・さわやかレモン味)いずれか1食(5個入り)の無料券がもらえる。
店頭予約期限:12月18日18時まで
予約時に、レシート形式の無料券が発行される。
ローソンアプリ予約期限:12月13日まで
アプリで予約した場合、無料券の発券はなく、商品受け取り時に対象商品がもらえる。
※揚げ物の取り扱いがない店舗(ナチュラルローソンおよび一部のローソン)は、企画の対象外となる。
予約特典でからあげクン1食（5個入り）がもらえる
【早期予約で対象のケーキが300円引きに】
また、早期予約で「Uchi Café 苺のショートケーキ 4号・5号・6号」「ふわふわスノーボンブ」「ザクザクチョコボンブ」が300円引きで購入できる企画を実施する。
早期店頭予約期限:12月1日18時まで
予約受付時に値引クーポンが発券される。値引クーポンは対象のクリスマスケーキのみに使用でき、受け取りの際にクーポンを使用することで、300円値引きされる。
早期アプリ予約期限:12月1日まで
予約時に、300円値引き価格で購入できる。
早期予約で対象のケーキが300円引きに
【アプリ予約限定でしみチョココーンがもらえる】
ローソンアプリ限定で、「シンプルショートケーキ 5号」「シンプルチョコレートケーキ 5号」「みんなで飾ろうクリスマスケーキ 5号」(沖縄限定商品)を予約すると、商品受け取り時に「しみチョココーン チョコ味 58g」がもらえる。予約期限は12月13日まで。
アプリ予約限定でしみチョココーンがもらえる