《ビックリしたぁ〜 普通に手を振って通り過ぎるだけかと思ったら、まさか話しかけられるとは思ってなかったから、焦ってピント合わせられなかった 佳子さま可愛いかったなぁ〜 住まい聞かれちゃった》

ここ数日、X上で佳子さまの“ある動画”が話題になっている。それは9月13〜14日のご日程で鳥取県を訪問された際に、一般の方によって撮影された動画で、冒頭の文章は投稿に添えられていた内容だ。

「鳥取県立美術館の前で、投稿者が美術館からお帰りになる佳子さまの姿を撮影をしていたところ、出迎える人々に気づいた佳子さまが進行方向を変えて投稿者に歩み寄り、近距離で『お近くに住んでいらっしゃるんですか？』『ありがとうございます』と話しかけられる、というもの。現時点（９月16日18時）でいいね数は９万を超えています」（皇室ジャーナリスト）

一瞬、画面のほとんどが佳子さまの“ドアップ”で埋まるほど、近距離で一人一人とお話される佳子さまのお姿に、X上では驚きや喜びの声が寄せられている

《こんな近い佳子さま見るの初めてかも。》

《この距離、このアップの佳子さまって貴重じゃね？》

《こんなに至近距離でドアップなのに それでも可愛くて美しい佳子さまってスゴい》

《スマホの裏側にご近影を挟んでないともらえないレベルの爆レスだ…》

《ロイヤルファンサービス》

《佳子さまのファンサえっぐ》

今回、この動画を撮影したご本人に話を聞いた。

「美術館の近所に住んでいますが、佳子さまがいらっしゃるとは知りませんでした。買い物に出かけようとした際、人だかりが見え、何事か尋ねると佳子さまがいらっしゃるらしいと。ちょうどそう話していた瞬間に、佳子さまがお乗りになった車がきて、遠くからお姿が拝見できました。

こんな機会はないと思い、せっかくなので出待ちをしました。規制線が張られたのでそこに向かうと最前列。カメラ＆スマホの撮影はOKという説明を受け、ボディチェックも受け、スマホ片手に待機していました」（hiro1610さん）

そして、動画で最も印象的な、佳子さまから話しかけられる瞬間をこう振り返った。

「通り過ぎていくお姿の撮影をと思っていましたが、目が合った瞬間にこちらにいらっしゃって、『お近くに住んでらっしゃるんですか？』とお声かけいただきました。驚きのあまり、思わずスマホを持った手を顔の後ろに引いた状態で固まってしまいました。お顔に向き合ってお話させていただきましたが、頭の中は『お声がけいただいた御礼を言わなくては』という思いでいっぱいで、緊張で頭が真っ白に。記憶が飛んだというか、もう訳が分からない状態でした。

お話ししている間は必死だったので、動画が撮れているのかも自信がなく。音声は入っているだろうと確認すると、このような動画が奇跡的に撮れていた、という感じです。動画として残っているおかげで、今こうして説明できていますが、本当に緊張で記憶があいまいでした。

お話しをする前は『笑顔が素敵でお綺麗だ』と思いながら拝見していましたが、いざ話しかけられると神々しいというか、そのくらいの衝撃を受けました」（前出・hiro1610さん）

「自分でも信じられなかった」と語るhiro1610さん。家族や友人にこの動画を見せ、「みてみてぇ〜。 佳子さまと会話したにぃ〜」と話したという。

「佳子さまには、本当にありがとうございましたと伝えたいです。SNSには、普段から日常を日記感覚で載せていたので、今回嬉しかった思いを動画として日記感覚で投稿しました。こんなに反響があるとは思ってなく、SNSの怖さを知りました。

“（アップでの撮影は）佳子さまへのお気遣いに欠ける”という批判も多く、それはごもっともだなと真摯に受け取りました。動画を消そうかとも迷いましたが、コメントを確認すると佳子さまへの好感へ繋がるコメントが多かったのです。いかに佳子さまが愛されているかが伝わりました」

奇跡的に撮影されたこの動画により、佳子さまのお気遣いはより多くの人に知れ渡ったことだろう。