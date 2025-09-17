「“老い”も使える」「ポジティブな関係性」《高齢者×若者》のマッチングサービスが生み出す相乗効果

若者が高齢者の生活をサポート

介護人材不足が深刻化するなか、高齢者を支える新たな試みとして＜“高齢者と若者”をつなぐマッチングサービス＞が注目を集めている。

孫世代の若者が高齢者のもとへ駆けつけ、日常をサポートするこのサービス。若者が困りゴトの解決や話し相手になるといった介護保険ではカバー仕切れないニーズに応じることで、高齢者の生活に張りが生まれ、家族の介護負担の軽減にもつながると期待されている。

取材に協力してくれた株式会社LibertyGate（秋田県秋田市）が運営する『アシスタ』は、代表の菅原魁人氏が大学３年生（’20年）のときに立ち上げ、大学生メンバーで活動を始めた。その後、志をともにする事業主とフランチャイズ（FC）契約を結び、29都道府県45社まで拡大。メンバーはFC加盟店ごとに募っており、大学生と主婦が最も多く、年齢は20〜60代と幅広い。応募動機には「介護に興味がある」「隙間時間で働きたい」「地域貢献したい」が目立つという。

同社の場合、利用者が支払う料金は地域で異なり30分825円〜1320円（税別）。メンバーへの報酬額は利用料金の約半額で、こちらも地域で異なる。

高齢者の困りゴトはさまざまだ。

「電球が取り替えられない」「庭の草取りができない」「スマホの操作法がわからない」といった日常の悩みのほか、「外出したいが一人では心配」と諦めていることも多い。

実は筆者も遠方に住む超高齢の父が一人で床屋に通えなくなりつつある。要介護認定を受けているため担当のケアマネージャー（※1）に相談すると、介護ヘルパーに同行を頼む場合は介護保険適用外となり、１時間3000円程度かかると言われた（※2）。

自費サービスの金額は介護事業所によって異なり、1時間3000円は安いほうだと聞くが、それでもマッチングサービスのほうが割安感はある。また、気が若い父の場合は、ヘルパーより若者に同行してもらうほうが楽しく床屋通いができそうだ。利用価値は大いにあると思った。

一方でこんな不安も拭えない。

孫世代の若者と高齢者に世代間ギャップを埋めるコミュニケーションができるのか。また、若者のなかに高齢者の生活支援や話し相手になってくれる人材がどれほどいるのか。

世代間交流に詳しい京都橘大学の松本賢哉教授はこう説明する。

「若者のなかには、自分の祖父母と同年代の人と話すのが楽しい、関わることが好きという人は一定数いる。三世帯で暮らした経験がある人や、小さいころはおばあちゃん・おじいちゃん子だったといった人が多いと思うのですが、そういう若者はコミュニケーションも上手。高齢者に合わせた会話が無理なくできます。

高齢者と関わるのが好きな若者にとっては、飲食店などで働くよりも、高齢者の手助けをしてバイト代が稼げる仕事のほうがいいと考えるのは自然なことだと思います。

また、若者の親世代である40代〜50代は経済的・能力的に『自己完結』できている。自分は一方的に高齢者を助ける立場だと思っていますから、それなりの対価を求めます。

一方、経験値が浅い若者には、高齢者と触れ合うことで得るものがある、成長できると考えている人が多い。金銭的な対価はさほど期待せず高齢者をサポートできるのだと思います」

足りない部分を補い合える関係

「例えばスマホの使い方指導を依頼されたとします。若者はたくさんの知識を持っていても、日ごろ、人に教える機会などありませんから、相手が自分の説明に耳を傾け、理解を示し、感謝してくれたら嬉しいですし、教えてよかったと思うはずです。それが自己肯定感につながります」（松本賢哉教授・以下同）

対して高齢者も、若者との交流を通じてスマホが使えるようになるだけでなく、「自分もまだ役に立つ存在なのだ」と自信を取り戻すことができるのだという。

「日ごろ看護学生に向けた授業で、模擬患者になっていただける方を募集することがあります。ご参加いただく高齢者の方には高血圧や腰痛などご自身の不調そのままをお話いただくのですが、ご本人にとっては高血圧も腰痛も非常にネガティブな話題です。

でもそれこそが看護学生の重要な学びの材料。どれほどつらく、日常生活にどれだけの支障があり、どういう援助を求めているのかということを話していただくことが学生たちの学びになるわけです。そのうち模擬患者さん側にも、ネガティブ材料だった“老い”に利用価値があることがわかってくる。『老いも使える』と思えてきます。

こうした事例を見ていても、高齢者と若者は互いに支え合うことでポジティブになれる関係なのだなと思いますね」

いい関係を築くにはシニアと若者との“マッチング”も重要だ。

松本教授はこう続ける。

「これまで世代間交流の場を取材した印象ですが、高齢者と若者のマッチングには、各社、人材リソースを持つキーマンがいるように思います。その人が中心になって高齢者側、若者側、それぞれ得意不得意を把握したうえで性格なども考慮し、最適な組み合わせを見出している。

マッチングサービスの場合はそのあたりをうまくシステムに組み込み活用しているのだと思いますが、キーマンも存在するのかもしれません」

また、見知らぬ他人が自宅を訪問する仕事であるうえ相手は高齢者。身だしなみやマナー、高齢者理解などメンバーに求められることは多く、各社、採用や教育には策を講じている。

先出の『アシスタ』では面接後、本部にて、接遇マナーや高齢者（認知症）理解を深めるための研修を行い、その後さらなる面接を経てメンバーとして登録されるという。

「弊社では、最初の面接の際、仕事への適性があるかどうかを確認しています。なかでも『この人でなくてはサポートできない』ではなく『誰でもサポートできる』かが重要。後者だと確認できれば研修に進んでいただきます。

また、マッチングでは、『性格』や『依頼内容の適正』も欠かせない要素ですから、システムの項目に入れています。まずは『場所』と『時間帯』が依頼者の求めと合うかを確認し、その上で候補者のなかから適任者を選定していきます」（菅原氏）

マッチングサービスは介護保険制度の狭間を補う

『アシスタ』は多くの高齢者に介護保険外サービス（介護保険サービスでは提供できないサービス）を届けるべくエリア拡大を狙い、FC展開を図ってきた。FC加盟店には地域の介護事業所が多く、ケアマネージャーへの営業にも力を注いでいる。そのため依頼は高齢者本人や家族ではなく、ケアマネージャーから入ることがほとんどだという。

そもそも要支援認定を受けた高齢者やその家族であれば、困りゴトが生じたときに頼りにするのはケアマネージャーだ。筆者も父が床屋に一人で通えなくなりそうだと知ったときは、真っ先にケアマネージャーに相談した。

しかし介護保険サービスでできることは限られている（※2）。相談される度、解決策に頭を悩ませているケアマネージャーにとって、アシスタのような介護保険ではできないサービスを提供してくれるマッチングサービスは、心強い存在になるはずだ。

もっとも要介護認定を受けるほどではなくても体は思うほど動かず、一人では心細いと感じている高齢者は当然いる。そうした高齢者にとっても、頼りたいときに駆けつけてくれる存在は心の支えにもなる。

今や高齢者のスマホ利用は当たり前になりつつある。ネットや電話で簡単に依頼できるという点から見ても、認知度が高まれば、マッチングサービスは高齢者にとって使い勝手のいいサービスになりそうだ。

松本教授はこう予測する。

「今は第1ベビーブームの人たちの高齢化が始まり、単身高齢者も増加する一方です。子どもや孫がいても自分のために手を煩わせたくないと考える高齢者も多い。

現在の介護保険制度にはカバーしきれないグレーゾーンというか、制度の狭間があります。それを補う一つのモデルがこうした高齢者と若者のマッチングサービスでしょう。

今やお金を少し払うくらいで完結できるなら、近所の知り合いより赤の他人のほうが気兼ねなく頼めるという高齢者も増えている。今後数十年にわたってマッチングサービスは増加していくと思います」

※１ 高齢者が介護保険サービスを利用する場合、要介護認定を受ける必要がある。要介護認定（１〜５）を受けると訪問介護（介護ヘルパーが自宅を訪れ身体介護や生活援助を行う）や通所介護（利用者が事業所に通い、昼食の提供、排泄・入浴介助、機能訓練などを受ける）など要介護度に応じた介護サービスが利用できる。

ケアマネージャーは要介護度１以上の高齢者の介護支援を行う専門職で、適切な介護サービスを受けるためのケアプラン作成や、サービスを提供する事業者や自治体との連絡調整を行う。

※２ 訪問介護で提供できるサービスは介護保険法によって範囲が定められている。「ケアプランに記載されていないサービス」「やらなくても日常生活に支障がないこと」「要介護者以外に向けたサービス」「要介護者自身でできること」などは適用範囲外。例えば、アイロンがけ、庭の草木の手入れ、要介護者が使っていない部屋の掃除、生活圏外への買い物、話し相手になるなどは介護保険外サービスの扱いになる。

▼松本 賢哉 （まつもと・けんや）京都橘大学 看護学部 看護学科 看護学科長（教授）’11年東日本大震災京都府医師会JMATチーム災害支援や、’16年熊本地震災害支援ナース派遣など社会活動にも携わる。著書に『改訂版 これからの精神看護学 病態生理を踏まえた看護実践のための関連図』『看護学生のためのよくわかる大学での学び方』『精神保健看護辞典』『エビデンスに基づく精神科看護ケア関連図』『若い世代による高齢者支援−先駆的事例から学ぶ―』などがある。

取材・文：辻啓子