中国・湖南省長沙市の湘江歓楽海洋公園で巨大水槽内でのダイビング体験をした男性がサメにかまれ負傷した。中国メディアの南方都市報が16日に報じた。同省湘西トゥチャ族ミャオ族自治州で弁護士をしている包（バオ）さんは5月15日、海洋公園で480元（約1万1000円）を支払い、ダイビング体験プログラムに参加した。スタッフからは、「このプログラムはとても安全で、小さな子どもも参加している」と言われた。包さんは事前に承諾書