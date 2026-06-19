老後は勤労収入がなくなり、定期的なキャッシュフローは年金だけになります。その年金額も十分な水準ではありませんから、豊かな老後を送りたいなら老後資金を貯めておくことが大事です。一方で、貯めすぎても意味はありません。お金は使うことで価値に変換できます。人生後半のお金との向き合い方を一緒に探っていきましょう。 現役時代と定年後で、お金の捉え方は大きく変わる 現役時代と定年後のお金の捉え方を確認して