老後のため、定年後も働いて収入を得るにはどのくらい必要ですか？皆さんから寄せられた家計の悩みにお答えする、その名も「マネープランクリニック」。今回のご相談者は59歳、女性会社員の方です。離婚後、働きながら育てたお子さん2人も独立。やっと貯蓄できる家計にはなったものの、金額としては多くなく、目標とする年間の貯蓄にも達していないことから、将来の老後資金が不安とのこと。ファイナンシャル・プランナーの井戸美