現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施している「年金生活に関するアンケート」から、2026年5月13日に回答があった奈良県在住68歳男性のケースをご紹介します。回答者プロフィール回答者本人：68歳男性同居家族構成：本人、妻（63歳）住居形態：持ち家（戸建て）居住地：奈良県リタイア前の雇用形態：公務員リタイア前の年収：700万円現在の預貯金：3億円、リスク資産：1500万円これ