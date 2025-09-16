²¤½£³ô¡¡ÆðÄ´¡¢¤¢¤¹¤ÎÊÆ£Æ£Ï£Í£Ã¤ò¹µ¤¨¤Æ¹âÃÍ·Ù²ü´¶
²¤½£³ô¡¡ÆðÄ´¡¢¤¢¤¹¤ÎÊÆ£Æ£Ï£Í£Ã¤ò¹µ¤¨¤Æ¹âÃÍ·Ù²ü´¶
Åìµþ»þ´Ö17:12¸½ºß
±Ñ£Æ£Ô£Ó£Å100¡¡ 9256.57¡Ê-20.46¡¡-0.22%¡Ë
ÆÈ£Ä£Á£Ø¡¡¡¡23664.34¡Ê-84.52¡¡-0.36%¡Ë
Ê©£Ã£Á£Ã40¡¡ 7881.73¡Ê-15.20¡¡-0.19%¡Ë
¥¹¥¤¥¹£Ó£Í£É¡¡ 12121.28¡Ê-23.04¡¡-0.19%¡Ë
¢¨Ê©£Ã£Á£Ã40¡¢¥¹¥¤¥¹SMI¤Ï15Ê¬ÃÙ¤ì
ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡¡»þ´Ö³°¼è°ú
Åìµþ»þ´Ö17:12¸½ºß
¥À¥¦Ê¿¶ÑÀèÊªDEC 25·î¸Â¡¡46276.00¡Ê+14.00¡¡+0.03%¡Ë
£Ó¡õ£Ð500ÀèÊªDEC 25·î¸Â¡¡6690.75¡Ê+11.50¡¡+0.17%¡Ë
£Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ100ÀèÊªDEC 25·î¸Â¡¡24618.50¡Ê+67.75¡¡+0.28%¡Ë
Åìµþ»þ´Ö17:12¸½ºß
±Ñ£Æ£Ô£Ó£Å100¡¡ 9256.57¡Ê-20.46¡¡-0.22%¡Ë
ÆÈ£Ä£Á£Ø¡¡¡¡23664.34¡Ê-84.52¡¡-0.36%¡Ë
Ê©£Ã£Á£Ã40¡¡ 7881.73¡Ê-15.20¡¡-0.19%¡Ë
¥¹¥¤¥¹£Ó£Í£É¡¡ 12121.28¡Ê-23.04¡¡-0.19%¡Ë
¢¨Ê©£Ã£Á£Ã40¡¢¥¹¥¤¥¹SMI¤Ï15Ê¬ÃÙ¤ì
ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡¡»þ´Ö³°¼è°ú
Åìµþ»þ´Ö17:12¸½ºß
¥À¥¦Ê¿¶ÑÀèÊªDEC 25·î¸Â¡¡46276.00¡Ê+14.00¡¡+0.03%¡Ë
£Ó¡õ£Ð500ÀèÊªDEC 25·î¸Â¡¡6690.75¡Ê+11.50¡¡+0.17%¡Ë
£Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ100ÀèÊªDEC 25·î¸Â¡¡24618.50¡Ê+67.75¡¡+0.28%¡Ë