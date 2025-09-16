四国のB級グルメ「かしわバター丼」のレシピを紹介！ ニンニクの効いたバター風味の甘辛いタレがトリ肉に絡んで、ご飯が進む美味しさ

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【四国めたんに送る貧乏飯】四国のB級グルメでめたんさんを満足させてみせます！【VOICEROIDキッチン】』というmiyabiさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

マーガリンにするか悩みましたが100円で収まったのでバターにしました。 マーガリン買っても使いきれないからじゃないよ！

投稿者のmiyabiさんが「かしわバター丼」を作ります。香川県高松市発祥の四国のB級グルメだそうです。

まずは鶏むね肉を食べやすい大きさにカットします。

お肉は油を引いたフライパンで軽く炒めたあと、蒸し焼きにして中までしっかり火を通しました。

あとはニンニクとショウガとめんみとバターと塩コショウで味を調えます。めんみは5倍濃縮のつゆです。

深みのある味わいのバター醤油のタレが出来たらご飯に乗せて……

かしわバター丼の完成です！

鶏肉に絡んだタレがご飯にもかかって美味しそうなかしわバター丼。バターの風味を感じる甘辛いタレにコショウのスパイシーさが効いています。濃いめのタレが淡白な鶏肉に合い、舌にガツンと来る満足感がある味わいだそうです。

今回はご飯や調味料をのぞいた材料代が100円という制限があるので使いませんでしたが、miyabiさんは海苔やネギを乗せたいと思ったとのこと。トッピングありでも無しでも、食べてみたくなったという方は動画を参考にお試しください。

視聴者のコメント