この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「右折時の油断が重大事故に」 交通事故防止コンサルタントが警鐘



交通事故防止コンサルタントの上西一美氏が、自身のYouTubeチャンネルで公開した動画で、右折時に発生する重大事故を防ぐための注意点を解説した。ドライブレコーダー映像を交え、「ショートカット右折」と「徐行義務」を軽視する危険性を訴えた。





交通事故の多くは交差点で発生し、とりわけ右折時は重大事故につながりやすい。こうした現実を踏まえ、上西一美氏は「右折時 これをやらないから事故る ドライブレコーダー 事故の瞬間から学ぶ」と題した動画を公開した。



動画の冒頭で上西氏は、大型トラックが右折時に歩行者と接触し、相手が重傷を負った事例を紹介。「このような事故は絶対に起こしてほしくない」と強く警鐘を鳴らしたうえで、「右折時にやってはいけない運転行動は2つある」として、独自の見解を示した。



1つ目は「ショートカット右折」。通常より小さなカーブで右折する行為で、「対向車線に出る時間が長くなり、事故リスクが高まる」と説明。視聴者提供のバイク事故映像を示し、「プロテクターがなければ死亡事故につながった」と危険性を強調した。また「右折は信用してはいけない。強引に右折してくる車もある」と述べ、二輪車利用者に対しても安全装備の重要性を呼びかけた。



2つ目は「徐行義務」だ。右折時は必ず徐行すべきとし、時速20キロ以上で衝突した場合の死亡率は0.9%に達するとデータを提示。「徐行すれば死亡率は低下し、確認の時間も増える」と繰り返し訴えた。



最後に上西氏は「右折時のルールを今一度思い返し、自分の運転習慣を見直してほしい」と視聴者に呼びかけ、交通安全意識の徹底を求めた。