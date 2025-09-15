ニセコはいかにして”超高級リゾート地”になったのか…東急グループによる「ニセコ開発の歴史」

今や世界的なスキーリゾート地となった北海道ニセコ。

世界中の富裕層スキーヤー・スノーボーダーを惹き付ける魅力は一体何なのか。なぜ観光・レジャー産業が大打撃を受けたコロナ禍下でも、ニセコだけが投資・開発され続けたのか…。そこには「客数より収益、消費より投資」が回す、新しい経済の姿があった。

国内外リゾート・富裕層ビジネス・地方創生にまで精通した著者が、ニセコの今と未来を徹底解説。2020年刊行『なぜニセコだけが世界リゾートになったのか』を一部抜粋・再編集してお届けする。

東急グループの事業構成

ニセコの今日の成功を紐解くにあたって、まずはニセコの開発の歴史を振り返ってみよう。

ニセコの発展の歴史を語る上で、東急の存在を外すわけにはいかない。東急グループの事業構成は複雑なので、ここで少し整理しておきたい。

現在、東急グループは、東急株式会社（東急）を上場持ち株会社、中核事業会社として一大企業グループを形成している。東急の子会社には、東急電鉄、伊豆急ホールディングス、東急百貨店、東急ホテルズなどが並ぶ。

鉄道、小売り、ホテル事業だけでなく、東京・渋谷で進行中の大規模都市再開発など不動産事業にも注力しており、渋谷スクランブルスクエア、渋谷ヒカリエ、渋谷マークシティなど渋谷地区で多くの大型物件を保有している。

東急ホテルズには、ザ・キャピトルホテル東急、セルリアンタワー東急ホテル、渋谷エクセルホテル東急、渋谷東急REIホテルなどが揃う。東急の売上高は1兆1642億円に達しており、ホテル・リゾート事業の売上高は961億円である（2020年3月）。

リゾート運営を手掛ける東急リゾート

一方、東急グループには、多くの関連会社があり、東急株式会社が15.90％を保有する東証一部上場の東急不動産ホールディングス株式会社（東急不動産HD）もその主要な一つだ。名前の通り、不動産・住宅・リゾート事業などをメインとしている。

東急ハーヴェストクラブ、スキー場やゴルフ場の運営も行っている。東急不動産HDの子会社には、東急不動産、東急リバブル、東急ハンズなどがある。

東急不動産の子会社に東急リゾートがあり、更にその東急リゾートの子会社が東急リゾーツ＆ステイであり、ここがニセコグラン・ヒラフスキー場やホテルニセコアルペンなど、ニセコにおける事業運営を行っている。東急不動産HD全体の売上高は9632億円に達しており、リゾートホテルなどリゾート運営の売上高は418億円となっている（2020年3月期）。

東京を拠点とする東急がなぜニセコにも一大拠点をもっていたのだろうか。

1961年に、日東商船（現商船三井）傘下に「ニセコ高原観光」が設立され、「ニセコひらふスキー場」がオープンしている。1985年、東急不動産はニセコ高原観光を買収し、ニセコひらふスキー場とニセコワイススキー場を経営することとなり、ニセコ進出の橋頭堡とした。

当時はバブル経済の真っただ中で、日本中でリゾート開発が続いており、東急グループも西武グループなどと激しい競争をしながら全国各地で開発を進めていたのだ。1992年には花園地区に「ニセコ東急ゴルフコース」と「ニセコひらふ花園スキー場」が開業した。1994年からは花園地区の大型別荘地「ノースヒルズ」の販売を開始している。

しかし、バブル崩壊や不良債権問題などにより、東急グループの業績も悪化し、3兆円以上の有利子負債を抱える事態となり、グループ再編とリストラの一環として、各種事業を整理、統廃合した。

地価上昇を前提とした全国拡大路線を改め、原則的に東急沿線や都市部に経営資源を集中させることとし、現在の東急グループの方針もこの延長線上にある。

