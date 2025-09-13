¡Ö¶ÐÌ³Àè¤ÎµëÎÁ¾¯¤Ê¤¹¤®¡ª¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Í³¤ËÆ¯¤¤¿¤¤¡×ÎáÏÂ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡¢¤Ò¤½¤«¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¡×¤òÀßÎ©¤¹¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬Áý²ÃÃæ¡ª¡Ò¿Íµ¤¶È¼ï3¤Ä¡Ó¤ò»ÊË¡½ñ»Î¤¬²òÀâ
¶áÇ¯¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤¹¤ëËµ¤é¡¢¼«¿È¤Ç²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡¦·Ð±Ä¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¼ÒÀßÎ©¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤È¡¢¼ÂºÝ¤Î¿Íµ¤¶È¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡Ø»ÊË¡½ñ»Î¤¬Á´Éô¶µ¤¨¤ë ¡Ö°ì¿Í°ìË¡¿Í¡×»þÂå¤Î²ñ¼Ò¤Îºî¤êÊý¡Ú´ðËÜÊÔ¡Û¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¢»ÊË¡½ñ»Î¤Î²ÃÍÛËãÎ¤ÉÛ»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÀßÎ©¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê
Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤ËÁ´¹ñ¤Ç¿·Àß¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤Ï 15Ëü3,789¼Ò¤Ç¡¢Á°Ç¯Èæ¤ò0.6¡ó¾å²ó¤ê¡¢½¸·×²ÄÇ½¤Ê2000Ç¯°Ê¹ß¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¤ÊÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î3ÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Éû¶È¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î°ìÈÌ²½¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ä¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤ÎÁý²Ã
ºòº£¤Ç¤Ï¡¢Âç´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËÉû¶È¤ä·ó¶È¤¬¹¤¯Ç§¤á¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ËÜ¶È¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤É¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ°ÂÄêÅª¤Ê¼ýÆþ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óµ¯¶È¡×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óµ¯¶È¡×¤ËÉÕ¿ï¤·¤ÆË¡¿ÍÀßÎ©¤Î·ï¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢»ñ¶âÄ´Ã£¼êÃÊ¤Î³È½¼¤Èµ¯¶È¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã²¼
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×ÁÏ½ÐÂ¥¿ÊÊÝ¾Ú¡×¤Ê¤É¡¢¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ë·Ð±Ä¼ÔÊÝ¾Ú¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤ÁÏ¶È»Ù±çÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬µ¯¶È¤Ø¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¡¢²ñ¼ÒÀßÎ©¤Î¸å²¡¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£ÀÇÌ³ÌÌ¤Ç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦»ñ»º´ÉÍý
Ë¡¿Í¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç·ÐÈñ·×¾å¤äÀÇÀ©ÌÌ¤ÎÍ¥¶ø¤ò¼õ¤±¤ë¾ì¹ç¡¢ÀáÀÇ¸ú²Ì¤¬¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ë¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¡¢Ë¡¿ÍÀÇ¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸Ä¿Í¤Î½êÆÀÀÇ¤è¤ê¤âÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬À¤´ÖÅª¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ²ñ¼ÒÀßÎ©¤¹¤ë¿Í¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¤òºî¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
Ë¡¿Í²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ºµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ýÆþ¸»¤ÎÂ¿³Ñ²½¤Ë¤è¤ë¡Ö·ÐºÑÅª°ÂÄê¡×¤Ç¤¹¡£¼ýÆþ¸»¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÐºÑÅª°ÂÄê¤Î¸þ¾å¤¬¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤¬¡ÖÀáÀÇ¸ú²Ì¡×¤Ç¤¹¡£»ö¶È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë»Ù½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·ÐÈñ·×¾å¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÀáÀÇ¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤á¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3¤ÄÌÜ¤¬¡ÖÆ¯¤Êý¤Î¼«Í³ÅÙ¤Î¸þ¾å¡×¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃ¤ËÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢É®¼Ô¤¬²ñ¼ÒÀßÎ©¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿Êý¤«¤é¤â¡Ö²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤¿¤³¤È¤Ç¿®ÍÑÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¡Ö»ö¶ÈÆâÍÆ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óµ¯¶È¤Ç¡Ö¿Íµ¤¤Î¶È¼ï¡×3¼ï
Éû¶È¤ä·ó¶È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤È¤¯¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¶È¼ï¤Ï¼¡¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¢¡IT¡¦¥¦¥§¥Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹
ºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¶È¼ï¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¤ä¥¢¥×¥ê³«È¯Åù¤Ç¤¹¡£Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¤»ñËÜ¶â¤Ç»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¿¦¾ì¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥¹¥¥ë¤äÃÎ¼±¤¬³è¤«¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¶È¤Ø¤ÎÅ¸³«¤âÈæ³ÓÅªÍÆ°×¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢¡¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÀ©ºîÆ±ÍÍ¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏËÜ¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ÎÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¼ý±×²½¤ò¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤âÀßÈ÷Åê»ñ¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÉÔÍ×¤Ç¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó1Âæ¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ëÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¢¡À¶ÁÝ¡¦¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¶È
ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î»Å»ö¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¼ûÍ×¤¬¤¢¤ê¡¢Èæ³ÓÅª¾¯³Û¤Ç»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¶È¤Ï¹ÔÀ¯¤Ø¤ÎÆÏ½ÐÅù¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ýÆþ¤Î°ÂÄêÀ¤ä¼«Í³ÅÙ¤ò¹â¤á¡¢¾Íè¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢»ñËÜ¶â¤ÎÀßÄê¤ä¶È¼ïÁª¤Ó¤Ê¤É¡¢¿µ½Å¤Ê·×²è¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£²ñ¼ÒÀßÎ©¤Ë´Ø¤¹¤ëº¤¤ê»ö¡¢ÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
²ÃÍÛ ËãÎ¤ÉÛ
»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í±ÊÅÄÄ®»öÌ³½ê¡¡ÂåÉ½»ÊË¡½ñ»Î