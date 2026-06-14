年金額が4月から引き上げられると聞いていたのに、振込額が増えていなくて不安を抱えている方もいるでしょう。年金は改定された直後に支給額へ反映されるわけではなく、実際の振込時期にはタイムラグがあります。 本記事では、引き上げられた年金が振り込まれる時期や年金額の改定ルール、手取り額が変わる理由について解説します。増額後の年金がいつごろ振り込まれるのか知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください