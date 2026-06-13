社会福祉法人「北海道共同募金会」（札幌市中央区）が「赤い羽根共同募金」などで集めた寄付金のうち、少なくとも１億円が使途不明となっていることが同会への取材でわかった。寄付金を管理していた事務局長の５０歳代男性が着服を繰り返していた疑いがあり、同会は刑事告訴を検討している。同会によると、男性は会計業務の責任者で、寄付金を預けている同会名義の口座も管理していた。使途不明金は、今年２月に札幌国税局が男