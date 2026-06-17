外貨を別の外貨に交換した際、為替レートの変動で生じた利益（為替差益）は課税対象になるのかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第３小法廷は１６日、「課税対象になる」との初判断を示した。林道晴裁判長は、国による課税の取り消しを求めた原告側の上告を棄却した。国側の勝訴が確定した。裁判官５人全員一致の意見。判決などによると、原告の個人投資家は、海外の銀行に１０５億円を預け、資産運用を一任。同行はこれを