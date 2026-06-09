父から相続した家を売却する際、「相続した家でも税金はかかるのか」「確定申告は必要なのか」と疑問に思う人は多いでしょう。不動産の売却では、売却価格だけでなく、取得費や売却時の費用、利用できる制度なども確認する必要があります。 相続した家は、自分で購入した家とは異なる点があるため、事前に基本的な考え方を知っておくことが大切です。本記事では、父から相続した家を売却するときの確定申告や税金の考え方に